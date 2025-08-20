Programación completa de las Fiestas de Picassent 2025: horario y actos Se llevarán a cabo entre el 29 de agosto y el 10 de septiembre

Poco más de dos semanas para que inicien las fiestas de Picassent 2025. Del 29 de agosto al 10 de septiembre, la localidad de l'Horta Sud vivirá con alegría sus días grandes en honor a la Mare de Déu de la Vallivana y al Cristo de la Fe. Un año más contarán con una intensa programación en la que destacan conciertos de artístas como Rozalen, correfocs, espectáculos familiares y actos religiosos.

Programa completo de las fiestas mayores de Picassent 2025:

DEL 29 DE AGOSTO AL 6 DE SEPTIEMBRE

22.00 horas: Solemne novenario en honor a la Virgen María de Vallivana, en la Ermita.

VIERNES 29 DE AGOSTO

19.00 horas: Inauguración de las exposiciones 'Les estampes picassentines del tio Sordet' y 'Les troballes de la cripta de l'església de Sant Cristòfor Màrtir', en el Refugio Cultural. Se podrán visitar hasta el 7 de septiembre, de 18.00 a 20.30 horas. Y los domingos 31 de agosto y 7 de septiembre, también por las mañanas, de 11.00 a 14.00 horas.

23.00 horas: Correfocs a cargo de los Dimonis de la Dalla de Picassent, desde la Ermita hasta la plaza del ayuntamiento.

00.00 horas: Discomóvil en el nuevo recinto de la calle Clara Campoamor.

SÁBADO 30 DE AGOSTO

20.00 horas: Concierto del grupo Malifeta, en el nuevo recinto de Fiestas.

23.00 horas: Romería al Cristo de la Fe, con la participación de la Colla de portadors y la Confraria Mare de Déu de Vallivana.

23.00 horas: Concierto de Pepe de la Tona, en el nuevo recinto de Fiestas. A continuación, festival jarana con DJ's y animación.

DOMINGO 31 DE AGOSTO

12.00 horas: Carreras a caballo en el parking de la ronda sur, junto al parque Picaventura.

18.30 horas: Concurso de carrozas en la plaza del ayuntamiento. A continuación, cabalgata. Las inscripciones serán por teletrámite en la sede electrónica del ayuntamiento o en la OAC del 18 al 29 de agosto.

LUNES 1 DE SEPTIEMBRE

17.00 a 20.00 horas: Parques acuáticos y castillos infantiles en el parque Abril Martorell.

20.00 horas: Concierto Big band Jazz, en los callejones.

22.00 horas: Cine a la fresca, en la plaza del ayuntamiento.

MARTES 2 DE SEPTIEMBRE

20.00 horas: Musical 'Aladdin' con la compañía Excelsior, en el nuevo recinto de Fiestas.

23.00 horas: Teatro ''Agua de Valencia' con la compañía Yapadú producciones, en el nuevo recinto de Fiestas.

MIÉRCOLES 3 DE SEPTIEMBRE

17.00 A 20.00 horas: Parques acuáticos y castillos infantiles, en el barrio de Les Palmeres.

22.00 horas: Naina en concierto y fiesta DJ Novell, en el nuevo recinto de Fiestas.

JUEVES 4 DE SEPTIEMBRE

17.00 horas: Taller para la construcción de los farolillos, en la Casa de Cultura. Las inscripciones se harán en ese mismo lugar a partir del 26 de agosto hasta el 4 de septiembre. Hay plazas limitadas.

20.00 horas: Concurso de farolillos en la plaza del Mercado. Las inscripciones por teletrámite a la sede electrónica del ayuntamiento o al OAC del 25 de agosto hasta el 3 de septiembre. El día 3 se repartirán los meloncillos con cada participante a la Ermita de 11.00 a 13.00 horas.

23.00 horas: Concierto del Grup Cultural Ball de Bastonots, en la Ermita.

VIERNES 5 DE SEPTIEMBRE

17.00 horas: Taller de elaboración de pilota dolça, (dulce tradicional picassentino), en el Refugio Cultural. Hay aforo limitado y las inscripciones serán a partir del 26 de agosto hasta este mismo día.

19.00 horas: Concurso de pilota dolça en el Refugio Cultural. Inscripciones en la sede electrónica o a la OAC del 25 de agosto hasta las 18.00 horas del 5 de septiembre.

23.00 horas: Concierto Rozalen en el nuevo recinto de Fiestas. Entradas a la venta a través de la página web de giglon, por 8 euros. A continuación, discomóvil.

SÁBADO 6 DE SEPTIEMBRE

19.00 horas: Teatro itinerante 'Pilots' por la Ermita con La finestra Nou Circ.

21.00 horas: Concierto de Pastore a 6 euros, en el nuevo recinto de Fiestas.

22.00 horas: Santero y los muchachos por 6 euros en el nuevo recinto de Fiestas.

23.00 horas: Coque Malla, en el nuevo recinto de Fiestas por 6 euros. A continuación, discomóvil.

DOMINGO 7 DE SEPTIEMBRE

20.00 horas: Ofrenda de flores a la Virgen María de Vallivana por el itinerariode costumbre.

23.00 horas: Concierto con la Banda Sinfónica de la Sociedad Artístico Musical Picassent, en la Ermita. Estreno de la Oda sinfónica a la Vallivana, encargada por el Ayuntamiento de Picassent al compositor Hugo Chinesta.

LUNES 8 DE SEPTIEMBRE

09.00 horas: Misa de campaña en la explanada de la Ermita con la actuación de la Coral de la Asociación de amigos de Critòfor Aguado y la orquesta de la Sociedad Artístico Musical Picassent. A continuación, traslado de la imagen hasta la iglesia de San Cristóbal Màrtir.

14.00 horas: Mascletà en la Ermita.

19.00 horas: Misa en la iglesia de San Cristóbal Màrtir, a continuación, solemne procesión. A la llegada a la Ermita, Cant de la Carxofa interpretado por el niño Gabriel André Padilla Velasco. Al finalizar, espectáculo piromusical en la Ermita.

MARTES 9 DE SEPTIEMBRE

09.00 horas: Misa de campaña amenizada por la Banda de la Sociedad Artístico Musical Picassent, en la explanada de la Ermita. A continuación, traslado de la imagen hasta la iglesia de San Cristóbal Màrtir.

14.00 horas: Mascletà en la Ermita.

19.00 horas: Misa en la iglesia de San Cristóbal Màrtir, y, a continuación, solemne procesión. A la llegada de la Ermita, Cant de la Carxofa interpretado por el niño Gabriel André Padilla Velasco. Al finalizar, castillo de fuegos artificiales.

23.00 horas: Concierto de la Sociedad Musical l'Om de Picassent con Liberic II Divo, en la Ermita.

MIÉRCOLES 10 DE SEPTIEMBRE

18.00 a 21.00 horas: Tradicional coetà en la plaza de la Constitución.