Programa de las Fiestas 2019 en Moncada: actos y horarios Las fiestas patronales 2019 de la localidad valenciana serán del 29 de agosto al 10 de septiembre ALEXANDRE IBÁÑEZ MARÍ Martes, 3 septiembre 2019, 17:29

Las Fiestas Patronales 2019 de Moncada agrupan más de 10 días de actividades guíadas por un programa completo y pensado para satisfacer todo tipo de gustos. Consulta el listado de las fiestas de verano 2019 en los pueblos de la Comunitat.

MARTES 3 DE SEPTIEMBRE

20.00 h. TORNEO DE FÚTBOL AFICIONADO VETERANOS . Polideportivo David Casinos.

20.00 h. MERENDAR PARA nuestros MAYORES en la avenida de Fernando el Católico.

22.30 h. NOCHE DE MASTER CLASS DE BAILES DE SALÓN PARA nuestros MAYORES

22.30 h. ESPECTÁCULO DE La ESCUELA DE DANZA COPPELIUS en la avenida del Mediterráneo.

23.00 h. FESTIVAL «COCOLOCO DONDE-TOUR» en la plaza de San Jaime.

MIÉRCOLES 4 DE SEPTIEMBRE

18.00 h. TARDE INFANTIL con talleres morunos en la plaza de San Jaime.

20.00 h. TORNEO FÚTBOL RICARDO ALOS. Polideportivo David Casinos.

20.00 h. EXHIBICIÓN DE BAILE DEPORTIVO a cargo de la Escuela de Baile del Centro Artístico Musical de Moncada en la avenida del Mediterráneo.

22.30-01.30 h. NIT JOVEN SALUDABLE: JÓVENES EN FIESTAS: juegos, deportes alternativos, tiro con arco, etc. en el espacio multiusos de la avenida de Fernando el Católico y en la plaza Dr. Farinós.

23.00 h. NOCHE DE MONÓLOGOS con las actuaciones de los artistas Rubén García, Óscar Tramoyeres, Gonzalo Jímenez, Peter Pardo al Mercado Viejo.

JUEVES 5 DE SEPTIEMBRE

11.00 h. MAÑANA INFANTIL en la avenida Fernando el Católico.

20.00 h. TORNEO FÚTBOL FEMENINO. Polideportivo David Casinos.

21.00-00.00 h. NOCHE JOVEN SALUDABLE: CENAR JOVEN Y JORNADA DE HIP HOP en el espacio multiusos de la avenida de Fernando el Católico y la plaza Dr. Farinós. Si tienes entre 13 y 16 años apúntate a la cena en el Centro de Información Juvenil hasta el 2 de septiembre (hay que llevar DNI).

22.30 h. NOCHE DE CONVIVENCIA PARA MAYORES, con actuación musical en el parque del c/ Valencia.

23.30 h. NOCHE REMEMBER LIVE con las actuaciones de Los Guapos, Kike Jaen y Miguel Serna en la plaza de San Jaime.

VIERNES 6 DE SEPTIEMBRE

16.00 h. CAMPEONATO DE BILLAR en la casa del deporte 1.º piso.

17.30 h. y 18:00 h. PARTIDAS DE PELOTA en el c/ Santo Roc (tramo de c/ Venerable Inés al c/ del Negro).

19.00 h. ENCONTRADA DE RUGBY VETERANOS. Polideportivo David Casinos.

23.00 h. NOCHE DE FOLCLORE ANDALUZ con la actuación de los cuadros del grupo de baile del Asociación Andaluza Rociera de Moncada.

A continuación, actuación de Isra Maldonado, exconcursant de O.T. en el Mercado Viejo.

23.00 h. NOCHE DE REMEMBER en la avenida del Mediterráneo.

23.00 h. ESPECTÁCULO MUSICAL «TRIBUTO A MECANO»a cargo del GRUPO M-CANO en el pàrking situado al c/ Barcelona con c/ Quart.

SÁBADO 7 DE SEPTIEMBRE

09.30 h. VUELTA POPULAR EN BICI en la avenida de Fernando el Católico.

11.00-14.00 h. y 17.30-20.30 h. XII EDICIÓN FERIA DE LA SALUD Y El DEPORTE en la avenida del Mediterráneo.

13.00 h. ANUNCIO DE LA FIESTA DE LA VIRGEN MARÍA DE los DESAMPARADOS con volteo general de campanas y disparada de 21 salvas en la iglesia de San Jaime.

19.00 h. OFRENDA A LA VIRGEN MARÍA DE los DESAMPARADOS al Mercado Viejo. Salida a las 18.30h desde la parroquia de San Jaime Apòstol con el acompañamiento de la banda del Centro Artístico Musical de Moncada.

19:00 h. CONCURSO DE PALOMAS DEPORTIVAS a la ermita de Santa Bàrbara.

22.30 h. NOCHE GRUPO DE DANZAS MONCADA al Mercado Viejo.

DOMINGO 8 DE SEPTIEMBRE

08.00 h. TRIAL DE MOTOS al Barranco del Carraixet (San Isidre de Benagéber).

08.00 h. DIANA EN HONOR En SANTA BÀRBARA

09.00-18.00 h. TORNEO DE TRUCO al Mercado Viejo.

09.45 h. REPLEGADA DE CLAVARIOS Y CLAVARIESSES.

10.00 h. CAMPEONATO DE PETANCA a la avenida del Mediterráneo.

10.00 h. CARRERA CICLISTA VUELTA en LA PROVINCIA DE VALENCIA Salida: c/ del Negro.

11.30 h. MISA MAYOR en honor a la Virgen María de los Desamparados

13.00 h. ANUNCIO DE LA FIESTA DE SANTA BÀRBARA con volteo general de campanas y disparada de salvas en la iglesia de San Jaime.

19.00 h. DESFILADA Y CONCIERTO DE BANDAS

20.00 h. REPLEGADA DE CLAVARIOS Y CLAVARIESSES en la Avenida de Fernando el Católico hasta la parroquia de San Jaime Apòstol para acudir a la procesión con el acompañamiento de la banda del Centro Artístico Musical de Moncada

21.00 h. SOLEMNE PROCESIÓN en honor a la Virgen María de los Desamparados por el recorrido habitual, acompañada de la banda del Centro Artístico Musical de Moncada

23.00 h. TRASLADO EN PASACALLES de la imagen de Santa Bàrbara desde la parroquia de San Jaime Apòstol hasta casa del clavario mayor al c/ Gómez Ferrer Nº 32

23.00 h. ACTUACIÓN DE CARLOS BAUTE en la plaza de San Jaime.

LUNES 9 DE SEPTIEMBRE

07.15 h. DESPERTÁ EN HONOR En SANTA BÀRBARA por las siguientes calles: Gómez Ferrer, Lluís Vives, Mayor, Barreras, Santo Roc y del Negro, acompañados por la banda de La Unión Musical de Moncada.

08.00 h. VOLTEO GENERAL DE CAMPANAS Y TIRO DE SALVESEN HONOR En SANTA BÀRBARA.

10.45 h. RECOGIDA DE CLAVARIOS Y TRASLADO EN PASACALLES de la imagen de Santa Bàrbara desde casa del clavario mayor al c/ Gómez Ferrer, n.º 32 hasta la parroquia de San Jaime Apòstol.

11.30 h. MISA SOLEMNE De ACCIÓN DE GRACIAS A SANTA BÀRBARA cantada por la Coral de Moncada.

13.00 h. ANUNCIO DE LA FIESTA DE SAN JAIME con volteo general de campanas y disparada de salvas en la iglesia de San Jaime.

14.00 h. MASCLETÀ en honor en Santa Bàrbara en la plaza de San Jaime.

21.00 h. SOLEMNE PROCESIÓN en honor en Santa Bàrbara

21.30 h. NOCHE DE LA PAELLA por el circuito habitual.

22.00 h. NOCHE DE POP ROCK con fiesta temática con dj's y muchos regalos a la avenida del Mediterráneo.

MARTES 10 DE SEPTIEMBRE

08.00 h. DIANA EN HONOR A SAN JAIME (1 salva y 21 carcasas)

11.00 h. MISA MAYOR en honor a San Jaime cantada por la Coral de Moncada a la parroquia de San Jaime Apòstol.

14.00 h. MASCLETÀ en honor a San Jaime en la plaza de San Jaime.

17.00-20.00 h. PARQUE INFANTIL en la plaza de San Jaime.

21.00 h. SOLEMNE PROCESIÓN en honor a San Jaime por el recorrido habitual acompañada por la banda de la Unión Musical de Moncada y la tradicional danzá a cargo del Grupo de Danzas de Moncada.

23.30 h. CASTILLO DE FUEGOS De ARTIFICIO Y FIN DE FIESTA al final del c/ Xàtiva, junto a los juzgados.