L'Antiga gana a El Pilar por sólo un punto de diferencia

Perder por un sólo punto es difícil de asumir. Esto es lo que ha pasado con el reparto de premios de Especial, ya que la propuesta de Carlos Carsí para L'Antiga superó por un sólo apoyo el proyecto de Paco Torres para El Pilar. En el caso del tercer puesto, sí había más distancia.

El disgusto era ayer patente en El Pilar y Torres acompañó a su presidente, José López, a recoger el premio compungido, casi llorando, por lo que consideraba una injusticia. López no dudó en abrazarlo para mostrarle su apoyo total.

El que no acudió a recoger el galardón fue Pere Baenas, artista de Convento, que en la mañana de ayer tenía el móvil desconectado. El presidente, Francisco Segura, también estaba triste. «Hacemos una falla monumental y grande y exige mucho detalle». Por eso dijo que van a replantearse las composiciones que harán en adelante. «Si no cogemos la lección aprendida mal hacemos. Tenemos que analizar lo que ha pasado y lo que ha buscado el jurado porque una falla tan impresionante como la nuestra increíblemente no ha sido valorada».

El concejal Pere Fuset no pudo llegar a la entrega de premios porque el coche se quedó atascado en la Glorieta y se fue andando.