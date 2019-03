«Éramos los mejores para casi todos» Decepción en El Pilar: «Siempre plantamos falla para ganar» | El artista de la comisión asegura que no entiende el fallo mientras su presidente se pregunta «qué ha visto el jurado en L'Antiga que no tengamos aquí» ÁLEX SERRANO VALENCIA. Domingo, 17 marzo 2019, 02:12

Las lágrimas arrasaban los ojos de Paco Torres, artista y fallero de El Pilar, mientras fuera, en la plaza, cientos de personas se agolpaban para ver su 'Qui mou els fils'. En la falla se había asentado la sensación de que tenían el mejor monumento de la ciudad. Así se lo decían los visitantes, aseguraban. Sin embargo, finalmente tuvieron que conformarse con un segundo puesto que supo a poco. Sobre todo porque, según explican desde la comisión, no recibieron más que felicitaciones constantes durante todo el día de los turistas y aficionados a las fallas que se acercaron a la plaza.

Así las cosas, ese segundo puesto cayó como un mazazo, entre otras cosas, porque ya el año pasado quedaron cuartos y en 2017, de nuevo segundos, en el debut de Torres en Especial, cuando también pensaban que iban a ganar. Lejos queda el oro de 2015 (y nadie quiere recordar el sexto puesto de 2016). Sin embargo, hay cierta regularidad en los resultados del artista de la comisión, que se consolida como uno de los grandes de la sección tras su debut hace dos ejercicios.

«Cuando para todo el mundo eres el uno, lo normal es que lo seas. Y no es la primera vez que nos pasa. Es muy cruel», lamentaba Torres con lágrimas en los ojos. No era el único: el ambiente en el casal de El Pilar era de decepción, más que de tristeza, con abrazos constantes entre los miembros de la comisión, que buscaban consuelo los unos en los otros, y muchas lágrimas de rabia e incomprensión ante la decisión del jurado. Era también noche de morderse la lengua, al menos en las declaraciones públicas. «Pasaremos a la historia y no seremos el primer premio», comentaba Torres, que reconoció que tenía asumido el primer premio porque era «un clamor» que iba a ganar: «Toda Valencia lo decía y yo pensaba que no me lo podían quitar».

Más o menos es la misma sensación que tenía José López, presidente de la comisión, que acudió a la demarcación de L'Antiga para felicitar a los ganadores junto a su fallera mayor, Rocío Huercio. «Teníamos mucha ilusión puesta en que íbamos a ganar pero parece que cuanta más ilusión tienes más te parten la cara», dijo. López felicitó a su artista pero también se preguntó «qué ha podido ver el jurado que no hayan visto» en su monumento. «Todo el mundo nos decía que era un 'fallón', éramos los mejores para casi todos, y la decepción ha sido muy importante», admitía.

Ahora se abrirá, como es normal, un periodo de reflexión dentro de la comisión. Eso sí, la predisposición de El Pilar y de Paco Torres es que sus caminos sigan unidos (el artista decía que antes de decidir tenía que descansar). López insistía en que ellos «siempre» intentan plantar «la mejor falla de Valencia y ese es nuestro propósito todos los años, también el año que viene». «Estamos muy a gusto con Paco pero hay que ver qué quiere el», explicó.