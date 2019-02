Los artistas aprovechan el escaparate de la Exposició del Ninot para reivindicarse Los independentistas Puigdemont y Junqueras, la polémica sobre la tumba de Franco y la situación de los talleres falleres copan la crítica LOLA SORIANO Viernes, 1 febrero 2019, 23:05

La situación laboral de los artistas falleros está al límite y, por eso, los artesanos han aprovechado un escaparate tan potente como la inauguración de la Exposició del Ninot para lanzar un grito de socorro. Primero el maestro mayor del gremio, José Ramón Espuig, recordó las dificultades que están pasando en los talleres y añadió que ponía todas las cartas sobre la mesa. Se preguntó si «estamos dispuestos a invertir en la Ciudad Fallera o nos tendremos que ir a otro polígono». Indicó que quieren que la campaña 'Volem falla' «pase de ser una llamada de atención a una seña de identidad. Que los falleros visiten los talleres para ver el proceso creativo».

El concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, aprovechó el foro para hacer campaña e indicar que han dado pasos como cambiar la Exposició de una carpa al museo; dignificar el museo fallero o la mayor inversiones de las comisiones, pero explicó que «ha llegado el momento de que los artistas, las administraciones y los mecenas (las fallas) nos sentemos para dignificar la continuidad del oficio y cambiar las reglas de juego, ver quién es artista fallero y cómo acreditar la profesión».

Ya dentro de la sala expositiva las reivindicaciones de los artistas se materializaron en forma de ninot. Por ejemplo, Pintor Maella muestra a un artista fallero en su taller con el cartel de 'Se vende'. También es muy crítico Toni Fornes, que representa a unas pirañas comiéndose el trabajo de cartón de los artistas. Uno de los ninots que ya se pudo ver el pasado año en la Exposició y que en esta edición sale al menos en cuatro escenas es el de Franco. En la falla Bilbao, Artes Plásticas Riberart recuerda la polémica del traslado de la tumba y, por eso, aparece el féretro rodeado de lemas como 'Stop desahucios', 'no pasarán' o de 'la Cruz de los Caídos no nos moverán'. En Quart-Extramurs-Velázquez, figura con el traje de general y con moños y peinetas y con el lema 'Paco, calienta que sales', junto a carteles de Vox, y escenifican que el Valle de los Caídos se ha convertido en un 'Caudillo World', por los miles de visitantes que acuden. El expresidente Mariano Rajoy sólo se ve sólo en un ninot, en la falla Cádiz Literato Azorín. El lema es 'In memorian Politicus Nostrum' y aparece salvado con un flotador llamado 'Santa Pola'; la expresidenta Soraya, dice que la han matado y Cifuentes trata de salvarse poniéndose los cosméticos que le acusaron de sustraer de un supermercado. También es muy crítico Sergio Musoles, en una escena que habla del master de Cifuentes 'comido con patatas', el de Casado 'poco hecho' y el de Montón 'retirado de la carta'.

Pedro Sánchez figura sólo, con sus libros de doctorado y junto con Pablo Iglesias, que lo utiliza como una marioneta. El alcalde Joan Ribó sale en contadas ocasiones y el que se sigue llevando la palma es el concejal Pere Fuset, que se representa como agente 007, en Islas Canarias-Dama de Elche, con licencia para matar a las fallas. Y Carlos Carsí le recuerda en Leones-Poeta Mas y Ros todas las polémicas que ha tenido (la encuesta fallera, las normas de la corte, la reprobación, el abandono de la asamblea) y asegura que en lugar de hacer piña, se ha quedado solo.

La polémica del independentismo está por toda la Exposició del Ninot. En Joaquin Costa-Conde Altea retratan a Puigdemont dentro de una cabina inglesa intentando hablar con el 'Brexit', con una maleta con pegatinas de los países que ha visitado, y advirtiendo a Fuset que si le visita, que lleve botas para no meterse en charcos. También es protagonista Oriol Junqueras, eso sí entre rejas, en Plaza de Segovia.

El empoderamiento de la mujer son retratados en fallas como Reino de Valencia; Santa María Micaela o Sevilla-Denia con el lema de 'El camino lo decido yo'.

Presidentes vetadosLa inauguración no estuvo exenta de polémica, ya que se negó el acceso a los presidentes de la Interagrupación y las federaciones de Especial y Primera A en el pase oficial para autoridades. De hecho, colgaron en redes su malestar. «Es una falta de protocolo que los representantes elegidos por las fallas, que son las que pagan la fiesta, no hayan podido acceder con la comitiva», dijeron. Ante la falta de atención, decidieron irse.