Especial se mide con un reto de altura Inauguración. Decorado con bocetos y maquetas de la Federación de Especial en Nuevo Centro. / juanjo monzó Ocho de las nueve fallas de la sección de oro afirman que respetarán el límite de los 14 metros | La mayoría de las comisiones han optado por no llevar maquetas completas a la exposición para no destripar los proyectos LOLA SORIANO Sábado, 19 octubre 2019, 01:18

valencia. Las fallas de Especial se enfrentan a un reto de altura, pero habrá que esperar hasta el 16 de marzo para ver si el pacto se cumple. Y es que la Federación de Especial inauguró ayer la exposición de maquetas y bocetos de las fallas de 2020 y ocho de las nueve comisiones de esta federación (todas menos El Pilar) confirmaron ayer que siguen con el pacto de caballeros de crear fallas que no superen los 14 metros.

El objetivo es atender a la demanda de los artistas de reducir volúmenes para no empeñar más los talleres, pero no será hasta la plantà cuando se pueda comprobar con un 'metro fallero' si ese pacto se cumple.

A la pregunta de cuánto medirá la falla de El Pilar, la única que no ha suscrito el acuerdo, el artista, Paco Torres, explicó que «lo único que puedo decir es que no medirá 14 metros». Añadió que no busca entrar en esta polémica y que no se unió «porque ya tenía trabajo definido. Además, le doy mucha importancia a la libertad artística».

Pere Baenas, de Convento, opinó que «es una pena que un artista no haya querido unirse. Era una forma de reivindicarnos, para que se valore nuestro trabajo. Debería de ser normal que se ponga límite a la falla porque la creatividad es libre, pero puede ser peligrosa si haces más de lo que toca». Manolo Algarra explicó que confía en que «todos lo cumplamos. Es por nuestro bien».

En la exposición de ayer los visitantes no se podían hacer una idea del tamaño de las fallas, ya que sólo El Pilar y Almirante Cadarso han llevado maquetas, el resto de comisiones han optado por no mostrar sus cartas.

El artista de Reino de Valencia, Sergio Musoles, bromeó al decir que «hacemos la antipresentación del proyecto. Durante años hemos llevado la maqueta al mínimo detalle y ya había gente dando premios, en esta ocasión la falla no se dará a conocer hasta enero». Ayer llevaron un decorado donde se veía un altar con un brazo que preparaba un veneno. Y en el boceto dieron una imagen muy moderna con la figura de Lucrecia Borgia en una conocida red social rodeada de 'me gustan'. La falla está dedicada a todos los que hacen méritos para ser 'malos'.

Los ganadores de 2019, L'Antiga, tampoco han presentado una maqueta (no la mostrarán hasta enero), sino un decorado con un barco pirata, barriles y un cofre. Lo que ya se puede avanzar es que Carlos Carsí hablará en la falla de la búsqueda de nuevas rutas para lograr la fama, un premio o la paz.

En Na Jordana hicieron una composición con la fachada de un castillo y con el perfil de un ángel, y un boceto donde se representa una aparición. El diseñador, Carlos Corredera, indica que «no hemos querido hacer espóiler. Si lo muestras todo, se pierde la sorpresa». En Sueca, obra de Vicente Llácer y diseño de Gonzalo Rojas, tampoco descubren el proyecto. El boceto es un primer plano y la maqueta es la figura de un hombre rodeado de rascacielos. Se criticará el crecimiento desmesurado de la ciudad.

En Cuba el lema es 'Collage' y Vicente Martínez Aparici se guarda el secreto del color, porque el boceto está en blanco y negro. Y la maqueta es minimalista, con el cuerpo central de dos mujeres en blanco y un cuidado fondo con una imagen del Miguelete exprimiendo naranjas al estilo colorista de Andy Warhol.

Llongo también se ha unido a la moda de no mostrar demasiadas cartas y ha llevado como maqueta una de las escenas de la falla, con una reina de oro montada en un rinoceronte. Manolo Algarra sí ha llevado una maqueta en tono plateado y con urna y un boceto que recuerda a la película 'Amistades peligrosas', con figuras afrancesadas y con los cotilleos como protagonistas.

El Pilar sí ha expuesto una maqueta completa con un explorador que asegura haber visto gamusinos y multitud de cazadores en busca de estos animales. En la falla hablará de las mentiras y engaños.

En Convento, Pere Baenas se recrea en Venecia para hablar de las apariencias y las máscaras.