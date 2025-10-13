DIRECTO | Sigue la 'telefonada' a las falleras mayores de Valencia 2026
María José Catalá comunica a las escogidas que serán las máximas representantes de las próximas Fallas
Valencia
Lunes, 13 de octubre 2025, 19:35
19:36
Carmen tampoco puede parar de llorar. La alcaldesa le dice que confía mucho en ella. «Tienes que estar muy feliz», le dice.
19:36
Y aquí les dejo su entrevista.
19:35
Y la elegida es... CARMEN PRADES GIL, de la comisión Convento Jerusalén-Matemático Marzal.
19:34
Vamos ahora con la fallera mayor de Valencia.
19:34
Marta tiene 10 años y estudia 5º de Primaria en el colegio Jesús y María. Su madre fue fallera mayor de la comisión Joaquín Costa-Burriana y ella es una apasionada del ballet clásico y del baile español.
19:33
Dice que le parece perfecto que la alcaldesa vaya a verla. Como si pudiera evitarlo, vaya.
19:32
Marta lleva una plorera importante. Como para no llevarla, también les digo.
19:32
Aquí os dejo la entrevista a la nueva fallera infantil de Valencia.
19:31
La fallera mayor infantil de Valencia es MARTA MERCADER ROIG, de la falla Alberique-Héroe Romeu.
19:31
Casi la lía la alcaldesa, que ha cogido el teléfono antes de decir quién era la fallera. «Se va a poner la fallera mayor infantil antes de que diga su nombre», dice entre risas.
19:28
¡Entra la alcaldesa al Hemiciclo!
19:26
El ritual es el que es, la verdad, pero podría acortarse, que queremos saber ya quiénes son las falleras mayores.
19:18
Dice la alcaldesa que ser fallera mayor de Valencia te cambia la vida. «Siempre van a ser falleras mayores», dice en la tele. Como ser del Pilar.
19:17
Está la alcaldesa de Valencia atendiendo a los medios antes de hacer la Telefonada.
19:09
Cuenta el concejal de Fallas, Santiago Ballester, en Tele7 que las decisiones se han tomado por unanimidad.
19:05
Ya tiene la alcaldesa el sobre en sus manos. Tiene prisa la primera edil, a la que estos actos le pirran.
19:03
«Esta chica me gusta», se escucha en la redacción. No hacemos apuestas ni quinielas, pero cada uno tiene sus favoritas.
18:58
¡Ya están los jurados yendo hacia el Salón de Cristal!
18:52
Es que ya han pasado siete meses desde Fallas, eh. Y parece que fue ayer. Increíble.
18:51
¿Saben que tenemos dos Jimenas en la corte infantil? ¿Y dos Paulas y dos Martas en la mayor? ¿Y que podríamos tener dos Vegas como falleras mayores? Bueno, datitos que les doy mientras esperamos.
18:41
Bueno, o que no lo tenían claro a las 16.30 horas, igual ahora ya lo tienen todo decidido.
18:41
Comentan los compañeros de À Punt que el jurado de las infantiles está reunido desde las 16.30 horas, cuando en teoría tenían que reunirse a las 18 horas, lo que podría querer decir que no lo tienen del todo claro.
18:40
En el Hemiciclo municipal está todo listo. Incluido el teléfono, que tiene más años que un río, desde el que se harán las llamadas.
Ah, por cierto, si no han estado en el Hemiciclo no dejen de ir a verlo. Es probablemente la estancia más impresionante del hemisferio norte, sin exagerar.
18:37
Si quieren conocer más a las candidatas, les dejamos por aquí el trabajazo de nuestras compañeras Rosana Ferrando y Erika Manso. Ahí tienen entrevistas a las candidatas mayores y a las infantiles. Que disfruten pero no se dejen llevar por la lectura que en nada empezamos.
18:33
Las candidatas están ya en sus casales o en sus domicilios, vestidas con sus mejores galas y el móvil cargado y conectado, para ver si reciben una llamada que les cambiará la vida.
18:31
¿Llorarán las seleccionadas? Por supuesto. ¿Lloraremos los demás? No porque estamos trabajando, que si no, también.
18:31
Les recordamos el 'timing' del evento. A las 18.30 horas, en unos minutos, se abren las puertas del Ayuntamiento. Las cortes de honor subirán instantes más tarde, seguidas de las dos falleras mayores de 2025, Berta Peiró y Lucía García. A las 19 horas se celebrará un pleno extraordinario en el Salón de Cristal, donde los presidentes darán a la alcaldesa permiso para abrir los sobre con los nombres de las dos seleccionadas, y a las 19.30 horas empezará el acto: primero será la fallera mayor infantil y después, la mayor.
18:28
La Telefonada sigue su curso, pese a las dudas que ha habido durante el día por la situación meteorológica. Pero las lluvias han dado una tregua y, al final, todo el acto se hace bajo cubierto, así que que una alerta naranja no nos quite las ganas de volver a disfrutar con las Fallas.
18:28
Les habla Álex Serrano, que va a vivir con ustedes esta apasionante tarde. Mis compañeros Lola Soriano y Pablo Alcaraz volarán a las casas o casales de las elegidas para traerles sus primeras palabras que serán, claro, de absoluta emoción.
18:27
Dentro de unos minutos a dos personas les va a cambiar la vida. Buenas tardes a todos y bienvenidos a uno de los días más emocionantes del calendario fallero, la Telefonada a las nuevas falleras mayores de Valencia. ¿No sienten la emoción?
