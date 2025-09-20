Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Algunas de las candidatas, en un partid de basket.

Algunas de las candidatas, en un partid de basket. JCF

Las candidatas a fallera mayor infantil de Valencia se van de convivencia a Calvestra

Las preseleccionadas para ser la máxima representante de la ciudad en las Fallas 2026 bailan, juegan y disfrutan juntas este sábado

S.V

Valencia

Sábado, 20 de septiembre 2025, 18:33

Las candidatas a a fallera mayor infantil de Valencia en 2026 han disfrutado de un gran día de convivencia en Calvestra. Las niñas se han desplazado juntas hasta el lugar para disfrutar de una jornada con actividades como el baloncesto, danzas y todo tipo de juegos durante todo el sábado.

Del mismo modo, las candidatas a fallera mayor de Valencia, han hecho lo propio, aunque su día de convivencia ha sido a bordo de un gran crucero.

 

