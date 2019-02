Artistas y falleros rechazan el libro de estilo sobre género que propone la Universitat Rubens. Soler critica en Santa M. Micaela la actual censura con 'Las tres gracias' de Rubens. / i. Marsilla Afirman que los informes municipales dan una imagen negativa de las Fallas y se niegan a perder la libertad de expresión LOLA SORIANO Miércoles, 6 febrero 2019, 01:19

Todavía no han empezado las Fallas, pero la caja de truenos ya se ha abierto. Las conclusiones del estudio realizado por el área de Sociología de la Universitat de València para el Consell de la Dona y la concejalía de Igualdad, donde proponen hacer un libro de estilo sobre perspectiva de género para explicar cómo no conviene retratar a la mujer, no ha sentado nada bien a los artistas ni a los colectivos falleros. Tampoco ha gustado la idea de crear una guía de género para los casales. Los falleros aseguran sentirse en el disparadero y afirman que tanto la polémica encuesta fallera, como este estudio de género -ambos impulsados por el gobierno municipal- están ofreciendo una imagen negativa de las Fallas.

Ximo Esteve Portavoz del Gremio

«¿Esto es preciso? Nos ahogamos y nadie ayuda»

Los colectivos invitan a los investigadores a que pisen la realidad de los casales

El portavoz del Gremio de Artistas se pregunta retóricamente si «era preciso crear esta polémica y proponer un libro de estilo». Afirma que igual que «no se limita a un humorista con los chistes que tiene o no que decir, no veo bien que se pueda coartar la libertad de expresión de los artistas falleros, como tampoco se haría en un pintor de cuadros, más allá de lo que marque el código Penal». También detalla que los cuerpos desnudos, tanto los masculinos como femeninos, son una parte importante de la cultura pictórica. Y afirma que en muchas fallas se critica el machismo de los hombres y, sin ir más lejos, en la comisión de Vicente Sancho Tello yo hago una defensa a la libertad de la mujer y contra el machismo. Recuerda que hay espacios mediáticos, como la televisión, o las pasarelas de moda donde se cosifica más a la mujer. Los artistas se muestran molestos porque aseguran que «se están haciendo estudios de todo tipo, pero en cambio, nos estamos ahogando, cerrando talleres porque la profesión está muy mal, y nadie nos ayuda».

Jesús Hernández Interagrupación

«Están poniendo a las Fallas en el disparadero»

El presidente de la Interagrupación fue uno de los entrevistados en el estudio de la UV, pero no recibió la invitación para conocer las conclusiones. No duda en afirmar que «tanto la encuesta fallera como este estudio de género están poniendo a las Fallas en el disparadero. Están ofreciendo a la opinión pública una imagen negativa del colectivo fallero sin necesidad». Sobre la propuesta de crear una guía de género para los casales, responde que «eso demuestra que no conocen las actividades de los casales. Invito a que vengan». También afirma que es irreal la imagen que dan de la mujer en la fiesta o de las falleras mayores «porque en los casales hay libertad y la democracia en las fallas es más antigua que en nuestro propio país». Tampoco ve bien que se haga un libro de estilo para los artistas. «Va en contra de la libertad de expresión». Como entrevistado, afirma que dejó claro que «nadie pone pegas a que las mujeres participen en las directivas. Es más, comenté que las reuniones se fijan después del horario de trabajo porque nuestra dedicación a las fallas es fuera de horario laboral. Y no se ponen los sábados porque padres, madres y abuelos acompañamos a los hijos a las extraescolares».

Santiago Ballester Fed. Especial

«Buscan a veces donde no hay ningún conflicto»

El presidente de la Federación de Especial ni ha sido llamado a participar en el estudio, ni tampoco se le ha invitado a conocer el resultado. «Llama la atención de que no hayan llamado a todos los grandes colectivos ni para la presentación», afirma. Y está convencido de que «buscan a veces donde no hay ningún conflicto». En su opinión, «sí que hay cada vez más mujeres en las directivas y es lógico, porque también está cogiendo más protagonismo en la sociedad. Es mejor dejar que la evolución sea natural porque de lo contrario se pueden dar malas interpretaciones». Ballester no comparte la idea de que la mujer es la que se queda en casa y el hombre el que va a las reuniones de los casales. «Ya no hay que encasillar a la mujer en ese papel, cada vez se comparten más las tareas». Tampoco aprueba que se haga un libro de estilo para los artistas sobre cómo retratar a la mujer. «A los artistas no puedes decirles lo que tienen que hacer o no porque entonces no se respeta la libertad de expresión y creación».

Francisco Romero Fed. Primera A

«Se nota que no han pisado mucho los casales»

El presidente de la Federación de Primera A, el único que fue invitado al acto de presentación de las conclusiones del estudio, afirma que «no hace falta crear un libro de estilo para los artistas. Una cosa son pequeñas indicaciones, pero no hacer normas ni meter en un cuadrado a los artistas, porque queremos que se salgan y sean irónicos, eso sí sin atentar contra las personas». Y recuerda que también se ironiza con figuras de hombres con partes exageradas y se entiende que es humor. Tampoco tiene claro que sea precisa una asignatura de género para los estudios de artistas. Sobre la propuesta de crear una guía para los falleros, explica que «se nota que no han pisado mucho los casales porque las puertas están abiertas al 100% a la participación de la mujer» y aclara que «nadie impide a las mujeres participar en las reuniones. Añade que las falleras mayores «cada vez tienen más voz y demuestran su apoyo a la fiesta».

Ximo Berlanga Fed. Ingenio y Gracia

«Las conclusiones que sacan no son reales»

El presidente de la Federación de Ingenio y Gracia afirma que «las mujeres sí acuden a las reuniones de los casales, sí opinan y sí deciden. Las conclusiones que sacan no se corresponden con la realidad». Como presidente de una federación que aboga por potenciar el ingenio en las fallas, no ve correcto que se cree un libro de estilo para los artistas. «No me gusta que se coarte la libertad de los artistas. Al final parece que habrá más censura que en el régimen franquista». Opina que si se trata de influir en la creación de los artistas «al final veremos fallas neutras, sin críticas ni humor y se perderé el ingenio y la gracia».

Félix Crespo Concejal Grupo Popular

«El tripartito lleva 4 años cuestionando a las Fallas»

El concejal popular asegura que las fallas son «un ejemplo de convivencia y respeto donde hombres y mujeres trabajan codo con codo y en condiciones de igualdad» y añade que «este gobierno tripartito lleva cuatro años generando solo problemas y cuestionando continuamente a la fiesta. Crean conflictos y rompen la paz social existente». Argumenta que se está «proyectando una imagen distorsionada de los falleros y las Fallas al mundo. El documento cuestiona la democracia y funcionamiento de las directivas e insulta a la inteligencia de la mujer fallera denominándolas 'reinas fantasmas'. Crespo añade que las Fallas «son mayores de edad y no necesitan tutores porque han sabido sobreponerse a problemas estructurales o económicos con absoluta libertad y democráticamente». Y concluye que lo que es necesario es que creen ayudas económicas y se busquen vías de financiación».

Amparo Picó Edil de Ciudadanos

«Compromís quiere politizar la fiesta»

El grupo Ciudadanos en el Ayuntamiento también ha mostrado su malestar «por el intento de politización de las fallas de los concejales de Compromís». La concejala Amparo Picó opina que «estamos disconformes con la actitud de Compromís y las intenciones de politización de la fiesta de los concejales Isabel Lozano y Pere Fuset. Se encargó un informe sobre el papel de la mujer en la fiesta con la única intención de manipular y crear polémica en la fiesta fallera». La edil añade que «los resultados de las encuestas realizadas para elaborar el informe son datos fríos que, en algunos casos, no se corresponden con la realidad» y añade que su partido sí ha hablado con mujeres «que desempeñan altos cargos en las fallas. Ellas, bajo su experiencia personal, dijeron que no se habían sentido discriminadas en sus comisiones. La igualdad debe de defenderse conjuntamente con la libertad personal y nunca utilizándola como instrumento ideológico o partidista, como ha demostrado Compromís».