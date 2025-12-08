La ZBE entra en su fase final y el nuevo aparcamiento abrirá antes de Navidad

Extras. CASTELLÓN DE LA PLANA Lunes, 8 de diciembre 2025, 00:07 Compartir

El concejal de Urbanismo e Infraestructuras, Sergio Toledo, anunció el pasado lunes 1 de diciembre que «las obras del aparcamiento disuasorio del antiguo Mercado del Lunes estarán finalizadas antes de Navidad». Así lo ha previsto el edil, tras la reunión de coordinación de las obras de implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que tuvo lugar en el Ayuntamiento de Castellón.

Así, Toledo mostró su satisfacción «con el buen ritmo de los trabajos del nuevo aparcamiento junto a la Avenida del Mar, que durante los últimos días ha acometido el cableado para las luminarias y la construcción de la acera perimetral, además de excavaciones para la plantación de árboles». Sergio Toledo quiso subrayar del mismo modo que «este aparcamiento disuasorio forma parte de la segunda fase de la implantación de la Zona de Bajas Emisiones, y contará con más de 400 plazas de aparcamiento».

El concejal también recordó que «mientras continúen los trabajos, se podrá aparcar, como hasta ahora y de forma totalmente gratuita, en la zona cubierta del Refeyme, excepto los lunes, día de mercado».

Obras en viales ZBE

Sergio Toledo también se refirió «a la buena marcha de las obras de implantación de la ZBE que ya han finalizado en diferentes calles durante los últimos días o lo harán entre esta semana y la que viene, con viales ya concluidos como es el caso de la calle Germanías o calle de San Vicente».

Así, el concejal de Urbanismo comentó que «a lo largo de esta semana está prevista la finalización de las obras en las calles Amadeo I, Echegaray, Trullols, Joan Fuster (antigua Santos Vivanco), en el entorno de la plaza Huerto Sogueros o en la calle Rosell, Vilarroig o Pedro Aliaga, en el entorno del IES Francisco Ribalta».

Para la próxima semana está previsto rematar los trabajos que se están realizando también «en calles en diferentes zonas como la calle Fola, Arquitecto Traver o Dolores», detalló el edil.

Movilidad Sostenible

Sergio Toledo ha reiterado que «los trabajos de la ZBE en su primera y segunda fase apuestan por un Castellón más sostenible, más verde y con una movilidad mejorada, reduciendo las emisiones, pero sin aplicar prohibiciones de circulación en sus más de 745.000 m² lo que va a hacer que el centro de la ciudad siga siendo accesible para los vehículos».

«Cerrar el centro a cal y canto, tal y como se planteaba en el proyecto original del anterior equipo de gobierno, supondría un grave perjuicio a la actividad de nuestra ciudad y de manera especial de nuestro comercio tradicional», ha afirmado Toledo.

Esta ZBE y su funcionamiento se regula dentro de la nueva Ordenanza de Movilidad Sostenible aprobada en el pleno municipal «aplicando un nuevo marco de movilidad urbana que, en el caso de las obras de la ZBE ha servido también para modificar el proyecto original, manteniendo sus objetivos principales de sostenibilidad, pero contando con más plantas y árboles, con más plazas de aparcamiento y renovando infraestructuras y servicios básicos; apostando por la renaturalización de todo el centro de la ciudad y por un Castellón más verde, por una ciudad más bonita», concluyó Toledo.