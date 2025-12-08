Torrent celebra la Purísima y la inauguración del Belén

Lunes, 8 de diciembre 2025, 00:08 Comenta Compartir

Torrent entra de lleno en la Navidad con la celebración del Día de la Purísima hoy lunes, una fecha que tradicionalmente marca el inicio de las fiestas navideñas en la ciudad y en los hogares, donde muchas familias aprovechan para montar el belén. La festividad llega tras el encendido oficial del alumbrado navideño, realizado el pasado 28 de noviembre, que ha dado luz y ambiente festivo a las principales calles y plazas. Uno de los elementos más destacados de este inicio navideño es la inauguración, por tercer año consecutivo, del Belén Monumental instalado en la plaza Corts Valencianes. Esta instalación recupera el espíritu del histórico belén creado por el escultor torrentino Vicent Pallardó entre 1971 y 1976, y desde su reestreno en 2023 se ha convertido en un símbolo de la programación navideña impulsada por la Concejalía de Cultura. Durante todo el fin de semana y hasta hoy, la avenida al Vedat acoge un mercado navideño en el tramo comprendido entre las calles Azorín y Genaro Palau. En horario de 10.30 a 0 horas, los visitantes pueden disfrutar de puestos de artesanía, gastronomía y productos típicos de estas fechas.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, subraya el valor de estas actividades para fomentar la convivencia «Torrent vive la Navidad con alegría y participación. Estamos recuperando tradiciones muy queridas y ofreciendo nuevas propuestas que refuerzan el espíritu festivo de la ciudad», afirma.

La concejala de Fiestas, María Fernández, también destacó la buena acogida del inicio de la programación navideña. «Queremos que Torrent sea un referente navideño, con calles llenas de actividad y actos que ilusionen tanto a mayores como a pequeños», señala.

Hoy comienza en Torrent, la celebración de la primera antiga Aurora del ciclo navideño. La Cofradía de la Virgen del Rosario y San Luis Gonzaga, junto con los clavarios de cada año, promueven este acto que cada vez reúne a más participantes. La Aurora partirá a las 6 horas desde la parroquia de Monte-Sión para recorrer las calles del centro histórico, despertando a los feligreses para rezar el rosario.

Más de 500 personas suelen participar en este recorrido, durante el cual se interpretan coplas tradicionales entonadas por el rubiador, acompañadas por músicos y un bombo. Al ser la primera Aurora navideña, incluye una parada especial en el Ayuntamiento, donde los participantes son recibidos por la alcaldesa Amparo Folgado, quien ofrecerá un desayuno antes de que el acto concluya de nuevo en la parroquia.

A las 12 horas se celebrará la Eucaristía en honor a la Inmaculada Concepción, organizada por las clavariesas de la Purísima y con la participación de sus 'barreros'. Este año, la clavariesa mayor es Anna Almerich Serra, quien encabezará los actos. Por la tarde, a las 19.30 horas, tendrá lugar la procesión tras la misa de las 18 en la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora. La comitiva recorrerá el itinerario habitual y concluirá con un espectáculo de fuegos artificiales en la Plaza Mayor, uno de los momentos más esperados del día. Tras la procesión, las 29 clavariesas y sus barreros se dirigirán al Belén Monumental para llevar a cabo su inauguración oficial. El acto, previsto alrededor de las 21 horas, contará con el encendido del belén por parte de la clavariesa mayor, Anna Almerich, junto a la alcaldesa Amparo Folgado. Además, el cantante torrentino Jonás Arcos estrenará allí su villancico dedicado a la ciudad, un momento que añade un componente emotivo a la velada.

El Belén Monumental destaca por sus escenas detalladas, desde el portal hasta representaciones de la vida cotidiana de la época. Además, incluye una tienda con buzón real, donde los niños pueden depositar sus cartas a los Reyes Magos, convirtiéndose en uno de los puntos más visitados por las familias.

Con todos estos actos, Torrent da la bienvenida a una Navidad muy familiar, con una combinación de tradición, cultura y participación ciudadana que refuerza la identidad festiva de la ciudad.