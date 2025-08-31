Refuerzo para el abastecimiento de agua potable

Domingo, 31 de agosto 2025, 23:53 Compartir

El Ayuntamiento de Alfafar trabaja para garantizar un suministro de agua seguro y estable para todos sus vecinos y vecinas, incluso en situaciones de sequía prolongada. Con este objetivo, el consistorio ha adquirido el motor puente de piedra, capaz de generar hasta 270.000 litros por hora, ubicado en la carretera del Saler, lo que refuerza de manera notable la infraestructura hidráulica del municipio y asegura que el agua destinada a consumo humano esté disponible de forma continua para cocinar y beber.

La adquisición de este motor se produjo en un momento clave, cuando su uso agrícola había quedado en desuso. El Ayuntamiento decidió incorporarlo conectándolo con el Pozo Castañeda y las instalaciones de tratamiento de agua de la empresa Hidraqua, especialista en gestión y tratamiento de agua, lo que garantiza la correcta instalación, funcionamiento y mantenimiento del equipo. Desde este punto, se realiza la potabilización y distribución del agua, para que llegue en óptimas condiciones a todos los hogares de Alfafar. La proximidad del motor a las instalaciones clave permitirá, además, una operación más eficiente y una respuesta rápida ante posibles contingencias.

El alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, destaca la importancia de esta iniciativa: «Con la incorporación de este motor, aseguramos que nuestros vecinos tengan acceso a agua potable para cocinar y beber durante los próximos años, independientemente de las condiciones climáticas. Es un paso más en nuestra estrategia para garantizar servicios públicos de calidad y resiliencia frente a la sequía».

Una vez conectado, junto con el pozo existente a escasos metros, el sistema permitirá tratar y bombear agua a toda la población de manera estable, incluso durante los periodos de sequía más severos. Este refuerzo en la capacidad de abastecimiento refleja la implicación del Ayuntamiento con la seguridad hídrica y la calidad del agua, priorizando la salud y el bienestar de la ciudadanía.

Este proyecto se suma a otras actuaciones municipales orientadas a la sostenibilidad y a la mejora de los servicios básicos. Alfafar, se sitúa como un municipio implicado con la gestión responsable del agua y la protección de sus recursos hídricos. Gracias a esta inversión, el municipio fortalece su infraestructura hidráulica y se anticipa a posibles desafíos derivados de la variabilidad climática, lo que asegura un suministro fiable para toda la ciudadanía.