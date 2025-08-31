Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Limpieza de imbornales en la localidad. LP

Puesta a punto del alcantarillado tras la dana y preparación para el otoño

MASSANASSA

Domingo, 31 de agosto 2025, 23:53

El Ayuntamiento de Massanassa ha puesto en marcha una campaña especial de limpieza de imbornales en todo el municipio. Estos trabajos, que habitualmente se realizan tres veces al año, se están intensificando en esta ocasión como respuesta a los efectos provocados por la dana y ante la previsión de lluvias en los próximos meses de otoño.

Los equipos municipales están actuando de manera más exhaustiva en las zonas más sensibles del municipio, con el objetivo de garantizar un correcto funcionamiento de la red de evacuación de aguas pluviales y evitar posibles incidencias en la vía pública.

El alcalde de Massanassa, Paco Comes, ha destacado que «la experiencia de la dana nos obliga a redoblar esfuerzos en la limpieza de imbornales para reforzar la seguridad de la ciudadanía y minimizar los riesgos ante episodios de fuertes lluvias».

