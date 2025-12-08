El Programa de Itinerarios de Inclusión Social continúa tras dos años funcionando

Lunes, 8 de diciembre 2025, 00:07 Compartir

El Ayuntamiento de Aldaia continúa avanzando en su compromiso con la inclusión y el bienestar social a través del Programa de Itinerarios de Inclusión Social, una iniciativa que, desde su creación en 2023 ofrece orientación, acompañamiento y apoyo personalizado a las personas del municipio en situación de vulnerabilidad para favorecer su desarrollo personal y mejorar sus competencias sociales, formativas y pre laborales.

Desde su puesta en marcha, el programa ha atendido a más de 100 personas, una cifra que evidencia su buena acogida y la importancia de este recurso para la ciudadanía. El equipo técnico -integrado por una trabajadora social y dos técnicos/as en integración social- diseña itinerarios individualizados, adaptados a las necesidades y objetivos de cada participante.

A lo largo de estos dos años, el programa ha ofrecido una amplia variedad de talleres formativos y de desarrollo personal que responden a las diversas necesidades de las personas beneficiarias. La mayoría de estos talleres han sido impartidos directamente desde el Ayuntamiento de Aldaia, entre ellos destacan el Taller de Acceso a las Prestaciones Sociales, centrado en acercar a la ciudadanía los recursos y prestaciones disponibles; el Taller de Mejora de Nuestras Habilidades Sociales, enfocado en el fortalecimiento de la comunicación y las relaciones interpersonales; el Taller In-Forma't, destinado a dar a conocer las diferentes vías de formación reglada y facilitar el acceso a recursos educativos y formativos; y el Taller Conectando Oportunidades, orientado al desarrollo de competencias digitales mediante el uso del teléfono móvil y adaptado al nivel de cada participante para reducir la brecha digital.

A través de terceros, se han realizado otros talleres que promueven el crecimiento personal, la autoestima y la autonomía de las personas participantes como Cuina amb Cor, que combina formación práctica y el desarrollo de habilidades en el ámbito culinario, promoviendo la creatividad y la participación.

Del mismo modo, el Taller Impulsa Aldaia 2025, ha llevado a cabo acciones orientadas al empoderamiento comunitario, la participación activa y la innovación social, lo que ha reforzado el impacto global del programa en el municipio.

En la actualidad, el Ayuntamiento está preparando nuevas acciones formativas dirigidas a fortalecer las competencias pre laborales, ampliando al mismo tiempo las oportunidades de acceso a la formación reglada. Asimismo, se trabaja en el diseño de nuevos talleres orientados a la formación en oficios tradicionales u otros oficios manuales especializados, que actualmente presentan una elevada demanda de empleo debido a la ausencia de relevo generacional y a la creciente necesidad de perfiles profesionales cualificados.

Con estas iniciativas, el Ayuntamiento de Aldaia reafirma su compromiso con la igualdad de oportunidades y la inclusión social, ofreciendo recursos, acompañamiento y formación por el desarrollo integral de las personas participantes, un programa de Itinerarios de Inclusión Social financiado por el Fondo Social Europeo FSE+ Comunitat Valenciana 2021-2027. Para obtener más información sobre el acceso al Programa de Itinerarios de Inclusión Social, las personas interesadas pueden ponerse en contacto con su profesional de referencia de Atención Primaria Básica de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Aldaia.