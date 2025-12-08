El presupuesto para 2026 atiende a los 135 municipios y al conjunto de la provincia

Lunes, 8 de diciembre 2025, 00:07 Compartir

La Diputación Provincial de Castellón ha aprobado el presupuesto que marcará la hoja de ruta del 2026 y que atiende, más que nunca, a los 135 municipios y al conjunto de la provincia.

La institución provincial celebró el martes 2 de diciembre el pleno extraordinario en el que el equipo de Gobierno Provincial sacó adelante las cuentas para el próximo ejercicio con el voto en contra de Compromís y la abstención de PSOE y Vox. Cuentas que superan los 216 millones de euros y que destacan por su fuerte apuesta por el municipalismo y por seguir haciendo del conjunto del territorio una fuente de bienestar, oportunidades y desarrollo.

La presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, ha agradecido «a toda el área económica y a cada una de las áreas que ha trabajado por sacar adelante este presupuesto que da, más que nunca, apoyo a los municipios a pesar de muchos condicionantes». La dirigente provincial también ha puesto en valor el trabajo del equipo de Gobierno Provincial «que trabaja sin descanso y es capaz de sacar adelante un presupuesto que da respuesta a las necesidades». También ha habido palabras de agradecimiento hacia las abstenciones al presupuesto ya que, como ha expresado Marta Barrachina, «si el año pasado era muy difícil votar en contra de unas cuentas que incluía grandes inversiones para esta tierra, este año la dificultad era prácticamente extrema».

La presidenta de la institución ha añadido que «es un buen día para los castellonenses porque se aprueba en tiempo y forma este presupuesto que comenzará a rodar a principios del mes de enero y con el que se comenzará, una anualidad más, trabajando y dándole a los pueblos de la provincia lo que necesitan». En su conjunto, «un presupuesto que permitirá ayudar, más que nunca, a los municipios de la provincia», ha incidido.

La vicepresidenta y responsable del área Económica, María Ángeles Pallarés, ha calificado el presupuesto como « la herramienta fundamental con la que esta Diputación transforma la vida de los vecinos y vecinas de la provincia».

Al servicio del territorio

Entrando en las cifras del presupuesto, como ha remarcado la responsable del área Económica, «hablamos de 216,3 millones de euros al servicio del territorio; es un presupuesto municipalista de arriba abajo».

Una apuesta por el municipalismo que se traduce en 32,5 millones de euros para el Plan Impulsa 2026/2027, cuya ordenanza ha sido aprobada en este mismo pleno, con los votos a favor del Gobierno Provincial y Vox y la abstención del PSOE y Compromís.

También se ha impulsado en este pleno el Fondo de Cooperación Municipal que nacerá con la activación del Presupuesto 2026 y cuya partida asciende a 15,2 millones de euros. La aprobación de las asignaciones del Fondo ha contado con el voto favorable del Gobierno Provincial, así como de Compromís y Vox, y la abstención del PSOE.

Además, asegura el Fondo para la Lucha contra el Despoblamiento con 2,2 millones de euros, así como 931.000 euros para el Fondo de Cooperación destinado a Municipios Turísticos. Estos dos fondos están condicionados al reparto que estipule la Generalitat Valenciana.

Además de esta gran apuesta por las 135 razones por las que trabaja la Diputación de Castellón, el presupuesto para el próximo año sigue la hoja de ruta trazada al inicio de la legislatura con el fin puesto en seguir un proceso de transformación estructural y conseguir un desarrollo más resiliente de la provincia atendiendo a los municipios. Al respecto, las cuentas del próximo ejercicio, se centra en cuidar a las personas, garantizar el agua, asegurar el futuro y proyectar nuestra tierra.

Tras la explicación detallada por parte de la vicepresidenta ha comenzado el debate entre los grupos políticos con representación en la institución provincial. En este punto el vicepresidente y portavoz del gobierno, Héctor Folgado, ha expresado que «es un presupuesto que recoge el sentir de la provincia».