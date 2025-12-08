Presentación a la Casa Real del proyecto 'Monument 4 Movement'

Extras. ALFAFAR Lunes, 8 de diciembre 2025, 00:07 Compartir

El Ayuntamiento de Alfafar ha presentado ante Sus Majestades los Reyes el proyecto 'Monument 4 Movement', una iniciativa concebida por los arquitectos de la UPV Santiago Quintanilla y Juan Pastor, dentro de la Gira de Retos de la Fundación Princesa de Girona. Su propuesta, premiada con una dotación total de 20.000 euros -15.000 por su victoria en el reto Infraestructuras y Vivienda y 5.000 euros semilla por acceder a la fase final-, plantea una solución innovadora para restaurar los espacios públicos destruidos por la dana, transformándolos en parques multigeneracionales e inclusivos que fomentan el movimiento natural, la actividad física y la conexión social.

El proyecto nace de la participación de más de 500 jóvenes de entre 16 y 30 años. El alcalde del municipio, Juan Ramón Adsuara, ha expuesto personalmente el proyecto en una audiencia oficial celebrada en la Casa Real, con el objetivo de poner en valor «el esfuerzo colectivo de toda una población que ha sabido levantarse del barro y mirar hacia adelante con fortaleza y esperanza». La actuación se llevará a cabo en el barrio de Alfalares, una de las áreas más castigadas por la catástrofe y declarada zona cero. Allí se instalará una infraestructura simbólica y funcional que servirá como espacio para la convivencia, la actividad física y la salud comunitaria. «No nos referimos únicamente a espacios físicos. Hablamos de salud mental, de bienestar, de convivencia. Hablamos de lugares donde menores y mayores conviven, se relacionan y crean comunidad», subrayó Juan Ramón Adsuara.

Añade que esta iniciativa nace de la colaboración, de la implicación del pueblo y, sobre todo, de una necesidad urgente. Adsuara también explicó que la prioridad de Alfafar por revitalizar sus espacios verdes ya existía antes de la catástrofe, en línea con los objetivos europeos de crear ciudades resilientes y saludables: «La catástrofe solo reforzó esa convicción», afirmó.

Con esta audiencia, Alfafar consolida su apuesta por la recuperación emocional, social y ambiental del municipio, para situar la participación juvenil y la innovación comunitaria como motores de transformación.