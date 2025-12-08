La Policía Local realiza un ciclo de charlas sobre protección en el hogar y prevención

Lunes, 8 de diciembre 2025, 00:07 Compartir

La Policía Local de Mislata ha comenzado un ciclo de charlas informativas dirigidas a asociaciones vecinales y centros de personas mayores, con el objetivo de reforzar la seguridad en los hogares y prevenir robos en viviendas en nuestra ciudad. Estas jornadas forman parte del Plan de Seguridad Ciudadana aprobado en septiembre de 2025 por el Ayuntamiento de Mislata, un programa ambicioso diseñado para aumentar la prevención del delito, mejorar la colaboración entre la ciudadanía y los cuerpos de seguridad, y potenciar las medidas de protección en el ámbito local.

Durante las sesiones, los agentes ofrecen consejos prácticos sobre cómo reforzar la seguridad en domicilios, pautas para detectar situaciones de riesgo y alertar correctamente ante posibles incidencias. Además, los asistentes tienen la oportunidad de plantear sus inquietudes y recibir asesoramiento directo en materia de seguridad.

El alcalde, Carlos F. Bielsa, ha manifestado al respecto que con este ciclo de charlas «damos un paso más en nuestro compromiso por proteger a los vecinos y vecinas. La prevención y la colaboración ciudadana son claves para garantizar una ciudad segura, y este plan demuestra el firme compromiso del Ayuntamiento con el bienestar de toda la ciudadanía».

Estas actividades no solo proporcionan información útil a la ciudadanía, sino que también contribuyen a fortalecer los lazos de proximidad entre habitantes y agentes, generando una relación de confianza que de manera directa ayuda a la mejora de la seguridad ciudadana.

El ciclo de charlas continuará recorriendo diferentes asociaciones vecinales y centros de personas mayores en los próximos días, con la intención de alcanzar al mayor número posible de residentes y promover una Mislata más segura para todas y todos.

Estas acciones informativas vienen derivadas tras la revisión de más de 21.000 patios durante el pasado mes septiembre, en la que se detectaron puertas marcadas en diferentes edificios; un dispositivo especial que resultó efectivo para la detención de dos personas sospechosas que estaban organizando robos en domicilios en el municipio y alrededores.

Es por ello que, además de estas charlas informativas, la Policía Local iniciará también en los próximos días una ronda de visitas por las tiendas y comercios de Mislata de cara a la próxima campaña navideña, así como una nueva revisión de patios que tendrá lugar los días previos a la época vacacional. «Seguiremos trabajando para que nuestros barrios sigan siendo espacios de convivencia, tranquilidad y confianza», ha manifestado Bielsa.