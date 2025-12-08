Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Policía Local y la ciudadanía en Paiporta tras la catástrofe de la dana. LP

La Policía Local entrega la Medalla de Oro a la ciudadanía y a más de 900 agentes

Lunes, 8 de diciembre 2025, 00:07

La Policía Local de Paiporta, con el apoyo unánime del plenario del Ayuntamiento, condecoró el pasado viernes, 5 de diciembre, y a título individual, a más de 900 agentes policiales de toda España como reconocimiento a su destacada labor en las tareas de auxilio y rescate durante la dana. La ceremonia, que tuvo lugar a las 10.30 horas en el Campo de Fútbol El Terrer de la localidad, congregó a más de 1.600 asistentes entre policías locales, guardias civiles de Paiporta, miembros y voluntarios de Protección Civil, así como 31 alcaldes y autoridades municipales de diversos puntos de España.

El acto de entrega fue presidido por el alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar, y en él también participaron la concejala de Policía, Susana Moreno, así como el intendente jefe de la Policía Local de Paiporta, Manuel Ocaña, además del resto de autoridades y miembros de la corporación local.

Entre las principales distinciones, se concedió la Medalla de Oro a la ciudadanía de Paiporta por la «unión, fortaleza y valentía que mostró incluso en los momentos de mayor adversidad», destacaron desde la Policía Local de Paiporta.

Para el alcalde, Vicent Ciscar, esta medalla «reconoce y reivindica de forma colectiva, la extraordinaria y heroica labor que realizaron nuestras vecinas y vecinos durante la dana. Todos ellos se volcaron desde el primer minuto, y con los medios y recursos de los que disponían, para proteger y salvar las vidas, las casas y los recuerdos de quienes tenían al lado. Para demostrar, desde el propio ejemplo, la entereza y solidaridad que nos define como pueblo».

Agentes de toda España

A este reconocimiento se suma la Medalla al Mérito Profesional, que se otorgó a título individual a los más de 900 policías locales, agentes municipales y guardia urbana que se desplazaron desde los distintos puntos de la geografía española para ayudar, asistir y proteger a la población más afectada por la dana. También, y de forma conjunta, a la Policía Local de Valencia y de Elche.

«La entrega de estas distinciones es un agradecimiento a la destacada labor que realizaron todos los policías locales del país en las tareas de coordinación, protección y ayuda a la ciudadanía afectada por la dana, porque su compromiso y entrega con esta localidad responde a esa vocación de servicio público que defiende y protege la seguridad e integridad de la ciudadanía», subrayó el intendente jefe de la Policía Local de Paiporta.

Unas medallas a las que se sumaron los reconocimientos a la Guardia Civil de la localidad valenciana, así como a las trabajadoras y trabajadores municipales, así como a miembros de Protección Civil y asociaciones empresariales y vecinales, implicados en las labores de limpieza y reconstrucción de la dana en el municipio, que fue duramente castigado por el agua.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herido muy grave un joven tras ser apuñalado en el pecho en el viejo cauce del río en Valencia
  2. 2

    Juan Roig: «Hay que pedirle disculpas a los ciudadanos pero es imposible hacer tortillas sin romper huevos»
  3. 3

    «Ese día mi hijo no tenía que estar en la carretera, lo mandaron a la muerte»
  4. 4

    La calle de Valencia que es barrio, pueblo y también ciudad
  5. 5 La Guardia Civil detiene al ladrón de la bicicleta de Jorge Martín
  6. 6

    El Maratón más bonito del mundo
  7. 7 Muere Amparo Roig Bayarri, viuda del empresario Vicente Lladró Dolz
  8. 8

    Así fue el viaje de amigas al castillo de Downton Abbey en un tren de época
  9. 9 Fallece el piloto valenciano Enzo Badenas
  10. 10 La Guardia Civil detiene al ladrón de la bicicleta de Jorge Martín

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La Policía Local entrega la Medalla de Oro a la ciudadanía y a más de 900 agentes

La Policía Local entrega la Medalla de Oro a la ciudadanía y a más de 900 agentes