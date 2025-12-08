La Policía Local entrega la Medalla de Oro a la ciudadanía y a más de 900 agentes

Lunes, 8 de diciembre 2025, 00:07 Compartir

La Policía Local de Paiporta, con el apoyo unánime del plenario del Ayuntamiento, condecoró el pasado viernes, 5 de diciembre, y a título individual, a más de 900 agentes policiales de toda España como reconocimiento a su destacada labor en las tareas de auxilio y rescate durante la dana. La ceremonia, que tuvo lugar a las 10.30 horas en el Campo de Fútbol El Terrer de la localidad, congregó a más de 1.600 asistentes entre policías locales, guardias civiles de Paiporta, miembros y voluntarios de Protección Civil, así como 31 alcaldes y autoridades municipales de diversos puntos de España.

El acto de entrega fue presidido por el alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar, y en él también participaron la concejala de Policía, Susana Moreno, así como el intendente jefe de la Policía Local de Paiporta, Manuel Ocaña, además del resto de autoridades y miembros de la corporación local.

Entre las principales distinciones, se concedió la Medalla de Oro a la ciudadanía de Paiporta por la «unión, fortaleza y valentía que mostró incluso en los momentos de mayor adversidad», destacaron desde la Policía Local de Paiporta.

Para el alcalde, Vicent Ciscar, esta medalla «reconoce y reivindica de forma colectiva, la extraordinaria y heroica labor que realizaron nuestras vecinas y vecinos durante la dana. Todos ellos se volcaron desde el primer minuto, y con los medios y recursos de los que disponían, para proteger y salvar las vidas, las casas y los recuerdos de quienes tenían al lado. Para demostrar, desde el propio ejemplo, la entereza y solidaridad que nos define como pueblo».

Agentes de toda España

A este reconocimiento se suma la Medalla al Mérito Profesional, que se otorgó a título individual a los más de 900 policías locales, agentes municipales y guardia urbana que se desplazaron desde los distintos puntos de la geografía española para ayudar, asistir y proteger a la población más afectada por la dana. También, y de forma conjunta, a la Policía Local de Valencia y de Elche.

«La entrega de estas distinciones es un agradecimiento a la destacada labor que realizaron todos los policías locales del país en las tareas de coordinación, protección y ayuda a la ciudadanía afectada por la dana, porque su compromiso y entrega con esta localidad responde a esa vocación de servicio público que defiende y protege la seguridad e integridad de la ciudadanía», subrayó el intendente jefe de la Policía Local de Paiporta.

Unas medallas a las que se sumaron los reconocimientos a la Guardia Civil de la localidad valenciana, así como a las trabajadoras y trabajadores municipales, así como a miembros de Protección Civil y asociaciones empresariales y vecinales, implicados en las labores de limpieza y reconstrucción de la dana en el municipio, que fue duramente castigado por el agua.