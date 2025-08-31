La Policía detiene a una persona por presunto delito de tráfico de drogas

Domingo, 31 de agosto 2025, 23:52 Compartir

La Policía Local de Vilamarxant realizó la detención de una persona por un presunto delito contra la salud pública de tráfico de drogas. Este operativo se enmarcó dentro de las labores realizadas por los cuerpos de seguridad durante la celebración de los actos taurinos de las fiestas patronales, con el objetivo de evitar el consumo de estupefacientes.

El concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Ciro Ferrer, explicó que «la actuación se ejecutó cuando los agentes y su Unidad Canina realizaban una inspección rutinaria en una cafetería próxima al recorrido taurino». La persona detenida «trató de deshacerse de un monedero en una papelera, una circunstancia que fue observada por los policías y que permitió iniciar, ante las evidencias, el procedimiento de detención», indicó el edil.

Este monedero contenía once dosis individuales de cocaína, así como un total de 208 euros. Hay que destacar que la Policía Local de Vilamarxant, hasta la fecha actual, ha interpuesto 34 denuncias en base a la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana por consumo de estupefacientes durante las Fiestas Patronales de la localidad de este año.

Desde la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Emergencias se recalca, además, el gran trabajo de los cuerpos de seguridad durante estas fiestas patronales, realizando otras 20 denuncias más por otras tipologías de delitos, como alteraciones al orden público, faltas de respeto a la autoridad e infracciones de la normativa de funcionamiento de los 'bous al carrer'.