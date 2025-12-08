Las obras del centro polivalente comenzarán el próximo mes de enero

Lunes, 8 de diciembre 2025, 00:07 Compartir

El pleno del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha aprobado la incorporación de una adenda al convenio suscrito con la Generalitat Valenciana para la conclusión de las obras de construcción del centro polivalente. La adenda impulsada por el equipo de gobierno del PSPV ha contado con el voto favorable, también, del resto de formaciones políticas: el Partido Popular, Cormpromís, Vox y Esquerra Unida-Podem.

La inclusión de esta figura administrativa permitirá reajustar las anualidades que estaban previstas inicialmente en el convenio suscrito en un primer momento entre ambas partes, Ayuntamiento y Generalitat, para retomar las obras de un proyecto que lleva paralizado desde el año 2011. Esta infraestructura estaba incluida en el denominado Plan Confianza impulsado en su momento por la Generalitat Valenciana.

La adenda se ha formulado como consecuencia de la dana que tuvo lugar el 29 de octubre de 2024 y que afectó, también, a Riba-roja de Túria, en especial a las áreas industriales y algunas urbanizaciones y zonas residenciales. El informe municipal constata que «durante meses, todo el personal técnico se destina, en primer lugar, a la coordinación de los trabajos de limpieza y actuaciones de emergencia».

Además, el citado documento oficial añade que en una segunda fase tras la dana «el personal técnico se destiño a la vuelta a una mínima normalidad antes del inicio de las actuaciones de reconstrucción». Por este motivo, los recursos técnicos, humanos y económicos se centraron en la recuperación del municipio tras las graves consecuencias que supuso la citada depresión aislada en niveles altos (dana).

Por ello, el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria planteó la necesidad de un reajuste de las anualidades mediante una adenda al convenio. Y, además, para poder realizar la adjudicación definitiva de las obras «se solicita que el ayuntamiento comunique a la Dirección General el importe exacto del reajuste de las anualidades». A finales el pasado mes de junio, la Intervención municipal emite los correspondientes informes sobre la existencia de crédito adecuado y suficiente para la adjudicación del contrato, incluido el informe de plurianualidad del gasto que se incorpora al expediente administrativo.

De esta forma, el inicio de las obras queda fijado en enero del próximo año 2026 y la finalización de las mismas se marcan para abril del año 2027, es decir, una duración de quince meses en total. La adenda distribuye, a su vez, las anualidades económicas que supone la ejecución de las obras, de forma que se especifica la aportación económica por parte de las arcas municipales como por parte de la administración autonómica.

La ejecución del proyecto supone una inversión global de 5,3 millones de euros que se distribuyen entre ambas partes. Desde enero a septiembre de 2026 se invertirán 2,4 millones de euros, de los que 1,8 millones de euros corresponden a la Generalitat y los restantes 602.000 euros son del ayuntamiento. Además, desde octubre de 2026 hasta abril de 2027 se completan los restantes 2,9 millones de euros, es decir, 1,1 millones de euros la Generalitat y los restantes 1,8 millones de euros serán a cargo del ayuntamiento.

El futuro edificio de Riba-roja de Túria quedará distribuido en cuatro plantas, con una superficie total de 4.638 metros cuadrados, en el que está previsto habilitar 14 aulas de danza, salas de uso polivalente, aulas teóricas y otros servicios anexos. Las instalaciones municipales albergarán, también, un área de administración, profesorado y dirección, vestuarios, almacenes y otras estancias.

El alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha subrayado la importancia de esta infraestructura «para aumentar las infraestructuras educativas y culturales en nuestro municipio y, al mismo tiempo, el conservatorio municipal de danza dispondrá de un nuevo espacio que ofrecerá unas prestaciones acordes a sus necesidades, a la altura del trabajo, el sacrificio y el esfuerzo que realizan día a día sus alumnos y alumnas, el profesorado y todo el personal que hace posible su funcionamiento».