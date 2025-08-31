Nuevos pasos de peatones inteligentes en los centros educativos

Domingo, 31 de agosto 2025, 23:52 Compartir

El Ayuntamiento de El Puig de Santa Maria ha puesto en funcionamiento dos nuevos pasos de peatones inteligentes situados en puntos estratégicos para la seguridad de los más jóvenes: frente al CEIP Guillem de Entença y del IES El Puig. Esta iniciativa, financiada a través del Plan Reacciona 2023 de la Diputación de Valencia, tiene como principal objetivo proteger los peatones en zonas de gran afluencia escolar.

Estos sistemas innovadores están diseñados para alertar los conductores de la presencia de personas cruzando la calzada. Mediante unos sensores, el paso de peatones detecta cuando una persona se dispone a atravesar y activa automáticamente una ráfaga de luces LED intermitentes. Esta señalización lumínica advierte los vehículos con antelación, instándolos a reducir la velocidad y a extremar las precauciones.

El alcalde del municipio, Marc Oriola, ha destacado la importancia de esta actuación: «La seguridad de nuestros vecinos y vecinas, especialmente la de nuestros niños, niñas y jóvenes, es una prioridad absoluta para este equipo de gobierno. Con estos pasos inteligentes, actuamos directamente en zonas de paso diario para centenares de estudiantes, ofreciendo una protección adicional que era muy necesaria».

El proyecto se enmarca en las políticas de mejora de la seguridad viaria y de protección de los colectivos más vulnerables que impulsa el consistorio. El alcalde también ha querido agradecer el apoyo de la Diputación de Valencia, «gracias a la cual, a través del Plan Reacciona, podemos materializar proyectos que mejoran directamente la calidad de vida en nuestro pueblo».

Con la puesta en marcha de estos dos pasos de peatones, el Ayuntamiento de El Puig de Santa Maria reafirma su compromiso con la creación de un entorno urbano más seguro y amable para toda la ciudadanía.