Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Lluvia de premios con el Gordo de la Primitiva del domingo, que reparte 200.000 euros
El concejal de Empleo, Juan Carlos Redondo, en un curso de panadería. LP

Nuevos cursos de formación a la carta para crear empleo

Domingo, 31 de agosto 2025, 23:52

El concejal de Empleo del Ayuntamiento de Castellón, Juan Carlos Redondo, pondrá en marcha el próximo mes de septiembre tres nuevas acciones formativas dentro del programa Formación a la Carta, una iniciativa que combina capacitación profesional y compromiso de empleo para, al menos, el 50% de las personas que finalicen con éxito el curso.

Los cursos de Panadería Artesanal; Instalación y Mantenimiento Eléctrico y el de Certificado de Aptitud Profesional (CAP) Inicial - Transporte de Mercancías, que arrancarán en septiembre, forman parte de la parrilla de Formación a la Carta 2025, la cual empezó en junio con dos cursos de Fontanería y Climatización y de Encofrados, ambos ya finalizados en julio.

Redondo recordó que «estos cursos de Formación a la Carta son el resultado de la colaboración publico-privada para el diseño de cursos sectoriales especializados. El objetivo de estos cursos es que las personas desempleadas dispongan de formación específica, herramientas y habilidades que faciliten su inserción laboral.

Iniciativa pionera

El edil hizo hincapié en el éxito de esta iniciativa pionera que «pone en marcha el Ayuntamiento de Castellón, que es referencia a nivel nacional, hace que llegue a la cifra récord de 12 cursos diferentes con el objetivo de seguir creando empleo estable y de calidad de la mano de las propias empresas y las asociaciones profesionales».

El concejal de Empleo insistió en que «este tipo de iniciativas conectan formación y mercado laboral real, ofreciendo oportunidades inmediatas para mejorar la empleabilidad de la ciudadanía».

Se trata de una propuesta que refuerza la alianza entre el consistorio y el tejido empresarial de la provincia, apostando por la colaboración público-privada como estrategia para reducir el desempleo y adaptar la formación a las demandas reales del mercado laboral. «Entre 2023 y 2024, el programa ha alcanzado una tasa de inserción del 55,83%, superando el compromiso mínimo establecido», apuntó el concejal.

500 empleos generados

El responsable del área de Empleo indicó asimismo que «en el último año fueron cerca de 500 personas las que pudieron encontrar un empleo gracias a las acciones formativas del Ayuntamiento».

Los tres cursos anunciados se han diseñado junto con la Asociación Provincial de Panadería y Pastelería de Castellón (Apancas); la Asociación Provincial de Instaladores Eléctricos y Actividades Similares de Castellón (AIECS) y la Organizado con la Asociación Empresarial Castellonense de Transportes de Mercancías (ACTM). Toda la información se puede consultar en la página web del Ayuntamiento de Castellón, en la dirección www.castello.es/es/servicio-de-formacion.

Las inscripciones se realizan directamente con las asociaciones colaboradoras, y la selección de alumnado tendrá lugar en las fechas indicadas por cada entidad. Las plazas son limitadas y se recomienda formalizar la solicitud de manera anticipada.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet anuncia posibles chubascos acompañados de tormentas este lunes en la Comunitat y señala las zonas donde caerán
  2. 2

    Las pensiones que vienen: cuatro meses para el cambio del cálculo y la llegada del doble modelo
  3. 3 Ninet anuncia que se jubila y deja el MuVIM ante la investigación de la Diputación
  4. 4

    Del calor al riesgo de trombas cada vez más intensas en Valencia
  5. 5 La Policía detiene a dos traficantes con 377 kilos de hachís en Alginet
  6. 6

    El salto que da fichar cracks
  7. 7

    Cierra Hollywood, la tienda que puso casa en Valencia a Dolce
  8. 8

    Las lluvias amenazan unos barrancos todavía a medio arreglar
  9. 9

    By-pass y cercanías, dos materias pendientes en infraestructuras
  10. 10 La salida de Sergi Canós del Valencia se complica

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Nuevos cursos de formación a la carta para crear empleo

Nuevos cursos de formación a la carta para crear empleo