Nuevos cursos de formación a la carta para crear empleo

Domingo, 31 de agosto 2025, 23:52 Compartir

El concejal de Empleo del Ayuntamiento de Castellón, Juan Carlos Redondo, pondrá en marcha el próximo mes de septiembre tres nuevas acciones formativas dentro del programa Formación a la Carta, una iniciativa que combina capacitación profesional y compromiso de empleo para, al menos, el 50% de las personas que finalicen con éxito el curso.

Los cursos de Panadería Artesanal; Instalación y Mantenimiento Eléctrico y el de Certificado de Aptitud Profesional (CAP) Inicial - Transporte de Mercancías, que arrancarán en septiembre, forman parte de la parrilla de Formación a la Carta 2025, la cual empezó en junio con dos cursos de Fontanería y Climatización y de Encofrados, ambos ya finalizados en julio.

Redondo recordó que «estos cursos de Formación a la Carta son el resultado de la colaboración publico-privada para el diseño de cursos sectoriales especializados. El objetivo de estos cursos es que las personas desempleadas dispongan de formación específica, herramientas y habilidades que faciliten su inserción laboral.

Iniciativa pionera

El edil hizo hincapié en el éxito de esta iniciativa pionera que «pone en marcha el Ayuntamiento de Castellón, que es referencia a nivel nacional, hace que llegue a la cifra récord de 12 cursos diferentes con el objetivo de seguir creando empleo estable y de calidad de la mano de las propias empresas y las asociaciones profesionales».

El concejal de Empleo insistió en que «este tipo de iniciativas conectan formación y mercado laboral real, ofreciendo oportunidades inmediatas para mejorar la empleabilidad de la ciudadanía».

Se trata de una propuesta que refuerza la alianza entre el consistorio y el tejido empresarial de la provincia, apostando por la colaboración público-privada como estrategia para reducir el desempleo y adaptar la formación a las demandas reales del mercado laboral. «Entre 2023 y 2024, el programa ha alcanzado una tasa de inserción del 55,83%, superando el compromiso mínimo establecido», apuntó el concejal.

500 empleos generados

El responsable del área de Empleo indicó asimismo que «en el último año fueron cerca de 500 personas las que pudieron encontrar un empleo gracias a las acciones formativas del Ayuntamiento».

Los tres cursos anunciados se han diseñado junto con la Asociación Provincial de Panadería y Pastelería de Castellón (Apancas); la Asociación Provincial de Instaladores Eléctricos y Actividades Similares de Castellón (AIECS) y la Organizado con la Asociación Empresarial Castellonense de Transportes de Mercancías (ACTM). Toda la información se puede consultar en la página web del Ayuntamiento de Castellón, en la dirección www.castello.es/es/servicio-de-formacion.

Las inscripciones se realizan directamente con las asociaciones colaboradoras, y la selección de alumnado tendrá lugar en las fechas indicadas por cada entidad. Las plazas son limitadas y se recomienda formalizar la solicitud de manera anticipada.