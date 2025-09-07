Los municipios del Turia ponen el foco en la reconstrucción del parque natural

Domingo, 7 de septiembre 2025, 23:27 Compartir

La Asociación de Municipios Vinculados al Parque Natural del Turia ha puesto de nuevo sobre la mesa la necesidad de afrontar las emergencias con efectividad y garantía ante cualquier catástrofe que pudiera suceder el área de influencia del Túria. Así se lo han trasladado al conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, y a su equipo en un encuentro en el que se abordó la reconstrucción del Parque Natural del Turia como prioridad. La reunión sirvió a los responsables de Medio Ambiente para presentar a los municipios la ambiciosa Estrategia de Regeneración Integral de los espacios rústicos afectados por la riada en el área metropolitana de Valencia. Un proyecto que recorrerá 35 kilómeros y ocupará 1.500 hectáreas, pero que no incluye actuaciones concretas de restauración para los municipios aguas arriba del Turia. En esta línea, los municipios manifestaron su interés en participar como interesados en este tipo de iniciativas que afectan al conjunto del parque.

Así, reivindicaron un proyecto global y coordinado, con la creación de una comisión participada por las diferentes administraciones que estudie y proponga el mejor proyecto integral de reconstrucción para el parque natural. «Queremos saber en qué se invertirán los millones de euros destinados a la reconstrucción del parque, tanto por parte de la CHJ como por parte de la Generalitat. Reclamamos ser partícipes y conocedores de aquellas actuaciones supramunicipales que se van a realizar en el Túria. La recuperación de este enclave natural es prioritaria para el futuro de nuestros municipios», subrayó Raga, quien ha recordado «antes de la dana este parque tenía cerca de dos millones de usuarios al año, uno de los más visitados de España». El titular de Medio Ambiente anunció que en breve se tramitará a través de una declaración de emergencia, la construcción inminente de seis badenes inundables, cuatro de los cuales estarán Vilamarxant y Riba-roja de Túria, en Els Pous, con afectación también a Manises, y en Masía de Traver. Éste es uno de los aspectos más importantes para la asociación que ha reivindicado las emergencias y la eliminación de la caña como acciones prioritarias.

Estos nuevos pasos, cuya licitación está prevista en un mes, que sustituyen a los puentes de madera arrasados por la dana del 29 de octubre, garantizarán, de forma rápida y efectiva, el paso de vehículos de emergencia de bomberos en caso de cualquier catástrofe natural, como un posible incendio al mismo tiempo que servirán de paso para peatones y bicicletas de un margen a otro del río.

En este sentido, la asociación ha hecho especial incidencia en la ampliación del número de badenes que permitan la conexión entre municipios - localizados en puntos estretégicos- para facilitar el tránsito de vecinos que utilizaban los antiguos puentes. Además, se ha matizado la importancia de conectar el futuro bosque metropolitano con los pueblos del Parque Natural del Turia, de forma que pudiera incrementarse esta vía verde hasta los 70 km.

El presidente de la asociación y alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha expresado su preocupación por la proliferación de la caña invasora que sirve como combustible en caso de incendio, «este es el momento para atajar su crecimiento, colocando malla geotextil y reforestando con especies autóctonas que eviten la propagación de las llamas en caso de un incendio forestal».

La asociación también mantiene en su discurso la modificación del Plan Hidrológico Nacional que permite que el Turia disponga de un canal de un metro cúbico que posibilite la conexión del Túria con el mar y así garantizar que especies amenazadas como la anguila completen su ciclo de vida. Un proyecto que defienden desde su constitución y que cuenta con los informes técnicos pertinentes.