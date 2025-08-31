Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Lluvia de premios con el Gordo de la Primitiva del domingo, que reparte 200.000 euros
Camino de Millena a Gorga, ya ejecutado. LP

Mejoras en el camino de La Vall d'Ebo a l'Atzúbia para facilitar intervenciones en caso de incendio

Domingo, 31 de agosto 2025, 23:52

La Diputacion de Alicante inició la pasada semana los trabajos de acondicionamiento del camino que une los municipios de La Vall d'Ebo y l'Atzúbia, una importante actuación que cuenta con una inversión provincial de 740.000 euros y que permitirá mejorar la evacuación y extinción en caso de incendio en la zona. El proyecto, que abarca 8,16 kilómetros de longitud, incrementará además la seguridad vial y favorecerá la vertebración del territorio, facilitando la movilidad y conectividad entre ambos núcleos de población.

Entre las intervenciones que se llevarán a cabo se encuentran la mejora del drenaje, elremplazo de firmes y pavimentos, el balizamiento y la señalización. Todo ello, respetando el trazado original y garantizando un ancho mínimo en todo el tramo.

«Tras el grave incendio forestal con epicentro en La Vall d'Ebo que asoló el norte de nuestra provincia en el año 2022, la Diputación de Alicante puso en marcha un ambicioso proyecto destinado a mejorar la conectividad del territorio que, a su vez, resultara estratégico de cara a la evacuación y extinción de los valles en caso de emergencia, mejorando la prevención y asegurando un acceso rápido a las zonas forestales y a otras infraestructuras de prevención de incendios», ha señalado el diputado responsable del área y alcalde de Benissa, Arturo Poquet.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet anuncia posibles chubascos acompañados de tormentas este lunes en la Comunitat y señala las zonas donde caerán
  2. 2

    Las pensiones que vienen: cuatro meses para el cambio del cálculo y la llegada del doble modelo
  3. 3 Ninet anuncia que se jubila y deja el MuVIM ante la investigación de la Diputación
  4. 4

    Del calor al riesgo de trombas cada vez más intensas en Valencia
  5. 5 La Policía detiene a dos traficantes con 377 kilos de hachís en Alginet
  6. 6

    El salto que da fichar cracks
  7. 7

    Cierra Hollywood, la tienda que puso casa en Valencia a Dolce
  8. 8

    Las lluvias amenazan unos barrancos todavía a medio arreglar
  9. 9

    By-pass y cercanías, dos materias pendientes en infraestructuras
  10. 10 La salida de Sergi Canós del Valencia se complica

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Mejoras en el camino de La Vall d'Ebo a l'Atzúbia para facilitar intervenciones en caso de incendio

Mejoras en el camino de La Vall d&#039;Ebo a l&#039;Atzúbia para facilitar intervenciones en caso de incendio