Mejora de edificios municipales en mal estado con la concesión de ayudas

Domingo, 31 de agosto 2025, 23:52

La Diputación Provincial de Castellón refuerza su apoyo a los municipios más pequeños y contribuye a la mejora de los edificios de titularidad municipal con la concesión de nueve ayudas para el derribo. La presidenta de la institución provincial, Marta Barrachina, mostró el compromiso del equipo de Gobierno Provincial con los 135 municipios de la provincia y señaló que «esta línea de ayudas viene a dar respuesta a una de las necesidades más demandadas por los alcaldes y alcaldesas de Castellón, con el objetivo de ayudarles a que esas tareas de derrumbe puedan abordarse de manera fácil».

Tal y como explicó la dirigente provincial, «son unas subvenciones de gran ayuda para los ayuntamientos más pequeños de la provincia que tienen la necesidad de derribar algún edificio municipal, pero por la falta de presupuesto, no lo pueden hacer».

Así pues, esta iniciativa, enmarcada dentro de la hoja de ruta del equipo de gobierno provincial, permitirá a los beneficiarios llevar a cabo derribos de edificios de titularidad municipal en mal estado que supongan un riesgo para la ciudadanía y la vía pública. En la pasada convocatoria, varios ayuntamientos acondicionaron sus edificios gracias a esta subvención y la presente convocatoria da una nueva posibilidad a los ayuntamientos de realizar estas obras y mejorar los servicios en sus municipios.

Las ayudas concedidas por la institución provincial suman 100.000 euros y están dirigidas a los municipios de menos de 20.000 habitantes para la compensación por los gastos derivados de actuaciones de derribo de edificios de titularidad municipal durante el presente ejercicio 2025.

De este modo, los ayuntamientos que han resultado beneficiados de las subvenciones, tras la verificación de los proyectos y la evaluación de las solicitudes, son Fuente la Reina, Puebla de Arenoso, Forcall, Teresa, Fuentes de Ayódar, Atzeneta del Maestrat, Figueroles, La Jana y Sant Jordi.

En este sentido, el vicepresidente de la institución provincial y responsable del área de Infraestructuras, Héctor Folgado, comentó que «cada uno de los municipios ha presentado un proyecto de derribo que ha sido evaluado, de conformidad a los criterios de valoración establecidos en las bases de la convocatoria».

Cada solicitud ha sido valorada teniendo en cuenta la antigüedad de la edificación, el posterior uso del suelo, así como la población total del municipio. Al respecto, Héctor Folgado señaló que, a la hora de evaluar el posterior uso del suelo, se ha dado mayor puntuación a los usos sanitarios, así como a las residencias dotacionales para viviendas sociales, seguidos de los deportivos-recreativos y culturales.

«Apostamos por tener los mejores servicios y las mejores infraestructuras en los 135 municipios, ya que ello repercute directamente en la calidad de vida de los castellonenses», indicó el vicepresidente provincial.

Por su parte, la presidenta, Marta Barrachina, también agradeció a los ayuntamientos de la provincia por «creer en estos proyectos y hacer una provincia con mayores posibilidades»