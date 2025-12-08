El MARQ recibe el Premio Maiosonnave por su labor divulgadora e inclusiva

Lunes, 8 de diciembre 2025, 00:07 Compartir

El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, recogió la pasada semana el Premio Maisonnave que ha concedido la Universidad de Alicante (UA) al MARQ por su relevante labor científica y divulgadora, por su implicación en la formación preuniversitaria y universitaria, por su compromiso con la accesibilidad y la inclusión, así como por su proyección internacional.

Durante la XXIV edición de este galardón, cuyo acto de entrega se ha celebrado en la Sala de Conferencias de la Seu Ciutat d'Alacant, el responsable provincial ha mostrado su «profunda satisfacción» por el hecho de que este premio recaiga en el MARQ, «una institución que forma parte esencial de esta Diputación y, sobre todo, del corazón cultural de toda la provincia». Asimismo, el presidente ha confirmado que, desde su creación, el MARQ ha sido «un referente en la forma de entender la arqueología y la museografía», al tiempo que ha asegurado que no es únicamente un museo, «es un espacio vivo de conocimiento, de investigación científica y de difusión de nuestro patrimonio».

«Con una vocación profundamente educativa, el MARQ ha sabido acercar la arqueología a la sociedad, y especialmente a las generaciones más jóvenes, gracias a un lenguaje accesible, moderno y profundamente humano», ha insistido Toni Pérez, quien ha manifestado que más allá de los galardones, «lo que realmente define al MARQ es su capacidad de generar vínculos entre pasado y presente, entre conocimiento y ciudadanía, entre arqueología y ciudadanía».

En este punto, el responsable institucional ha resaltado el orgullo que manifiesta la Diputación por el museo y por el equipo humano que lo integra, a quien ha felicitado expresamente por su excelencia profesional y por la pasión que ponen en cada proyecto. «Este Premio Maisonnave' es, por tanto, un merecido reconocimiento y también un estímulo para seguir avanzando, innovando y demostrando que la cultura es una inversión imprescindible para la cohesión social y el desarrollo de nuestras comunidades», ha insistido.