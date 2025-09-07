En marcha nuevas rutas escolares seguras con motivo del inicio de curso

Domingo, 7 de septiembre 2025, 23:26 Compartir

El Ayuntamiento de Alfafar ha iniciado la señalización de nuevas rutas escolares seguras con motivo del comienzo hoy lunes del curso 2025-26 y la reubicación del alumnado en diferentes instituciones educativas tras los daños ocasionados por la dana.

La iniciativa responde a la necesidad de garantizar la seguridad de los desplazamientos diarios de los niños y niñas del municipio, muchos de los cuales acudirán este curso a centros provisionales debido a la reorganización de espacios educativos. Con esta actuación, el consistorio refuerza su implicación con la seguridad vial infantil y la movilidad sostenible, y ofrece a las familias itinerarios claramente señalizados y adaptados a la nueva situación.

Los trabajos que han llevado a cabo las brigadas municipales incluyen la pintura de señales horizontales, pictogramas en aceras y pasos de peatones, así como otros elementos visuales que orientan y facilitan la circulación peatonal de los escolares. Estas marcas, fácilmente reconocibles, permiten identificar de manera clara el recorrido hacia los colegios y contribuyen también a concienciar a la ciudadanía sobre la necesidad de extremar la precaución en las inmediaciones de los centros educativos.

La planificación de las rutas se ha realizado en coordinación con la comunidad educativa. Para ello, el Ayuntamiento ha mantenido un contacto directo con los equipos directivos de los colegios y la Policía Local, con el fin de definir los recorridos más seguros y eficaces en cada caso. Esta colaboración permite que las rutas se adapten a las necesidades reales de las familias y al entorno urbano.

El alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, ha destacado que las rutas escolares seguras no solo piensan en el alumnado, sino también en las familias: «También habrá que pensar en los padres y en las madres, en cómo serán las entradas a los coles, dónde estarán mejor, más seguros y podrán sentarse mientras esperan que salgan sus hijos e hijas». Insiste en que los niños van a acudir a un colegio que no es el suyo, y por eso es especialmente importante esta ruta, para que se «acostumbren y se sientan seguros en su nuevo camino al cole».

La actuación se enmarca dentro de una estrategia municipal más amplia que busca promover hábitos de movilidad saludable y sostenible entre la población infantil, fomentar los desplazamientos a pie y reducir el uso del vehículo privado en los entornos escolares.

El Ayuntamiento de Alfafar recuerda a toda la ciudadanía la importancia de respetar la nueva señalización y de colaborar con esta medida, que tiene como objetivo garantizar que el inicio del curso se desarrolle con normalidad y en condiciones de máxima seguridad.