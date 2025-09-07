Jornada de puertas abiertas en el nuevo CEIP W. A. Mozart

Domingo, 7 de septiembre 2025, 23:27 Compartir

Loriguilla estrena el CEIP W.A. Mozart con el comienzo del nuevo curso escolar. Por primera vez, los alumnos y alumnas de la localidad podrán asistir a clases en este moderno y funcional centro educativo. El centro entra en funcionamiento este mes de septiembre, ofreciendo instalaciones adaptadas a las necesidades de los estudiantes de Educación Infantil y Primaria.

Como anticipo a su apertura oficial, el Ayuntamiento de Loriguilla organizó una jornada de puertas abiertas el pasado jueves 4 de septiembre. En ese encuentro. numerosas familias y visitantes aprovecharon esta oportunidad para conocer de primera mano las nuevas instalaciones, especialmente aquellas con menores en edad escolar. Asimismo, pudieron comprobar el estado de los preparativos para el curso 2025-2026.

La inauguración del CEIP W.A. Mozart marca un hito para Loriguilla y responde a la demanda del municipio. A partir de ahora, los pequeños loriguillanos y loriguillanas empezarán a forjar su futuro académico.