Impulso a la innovación territorial con 240.000 euros para las mancomunidades

La Diputación de Valencia continúa realizando acciones con el objetivo de favorecer el desarrollo económico y social de la provincia, generando para ello un ecosistema innovador. El área de Innovación que dirige el diputado Juan Ramón Adsuara, ha lanzado una línea de ayudas dirigida a las mancomunidades de la provincia, con el fin de que puedan implementar estrategias innovadoras en sus municipios.

La corporación provincial ha abierto el plazo de la convocatoria de estas subvenciones, dotada con un presupuesto total de 240.000 euros, a las que pueden optar las 31 mancomunidades valencianas. El día límite para presentar las solicitudes es el próximo 24 de septiembre. El objetivo de esta línea de ayudas es precisamente fomentar la participación de las mancomunidades en la redacción de proyectos innovadores que permitan planificar la ejecución de acciones para la consolidación, reactivación y crecimiento de la actividad socio económica del territorio.

«Lo que pretendemos desde la Diputación es fomentar la innovación y el desarrollo territorial de los municipios y mancomunidades. Para ello tenemos que ayudarles a redactar sus estrategias territoriales, que son las que les permitirán implementar y financiar con éxito proyectos innovadores en los distintos territorios», ha explicado Adsuara, que ha añadido que «debemos apostar de manera decidida por un desarrollo inteligente donde la innovación aplicada al territorio se convierta en elemento esencial del proceso de transformación social y económica».

En su solicitud, las mancomunidades deberán presentar un resumen de la propuesta del proyecto de innovación territorial que quieren llevar a cabo, enumerando los actores del territorio que formarán parte de dicho proceso. Además, el proyecto deberá tener un alcance territorial de, como mínimo, dos municipios pertenecientes a la mancomunidad solicitante.

Adsuara ha hecho hincapié en que «con esta nueva línea de subvenciones, que se unen a las que se iniciaron en 2024 destinadas a las entidades locales para la redacción de proyectos europeos, la Diputación sigue liderando el proceso de transformación territorial de la provincia. Innovar de forma sistemática desde el territorio aportará una serie de ventajas diferenciales y beneficios a aquellas entidades que se sumen».