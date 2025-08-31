Homenaje al ciclista Éric Igual tras lograr dos medallas en el mundial júnior de pista

Extras. LLÍRIA Domingo, 31 de agosto 2025, 23:52 Compartir

El ciclista Éric Igual recibió el pasado 28 de agosto la admiración de su ciudad en el homenaje que le tributó el Ayuntamiento de Llíria por sus grandes éxitos en el Campeonato del Mundo Júnior 2025 de ciclismo en pista celebrado en Apeldoorn (Países Bajos) durante este mes de agosto. El deportista edetano se proclamó hace dos semanas campeón mundial en la prueba de puntuación, mientras que el domingo sumó otra medalla de oro, en esta caso en la modalidad Madison, con el combinado español junto al ciclista guipuzcoano Eñaut Urkaregi.

La Corporación municipal de la localidad de Camp de Túria, encabezada por el alcalde Paco Gorrea y el edil de Deportes Joanma Miguel, ofrecieron en Ca la Vila una recepción institucional a Éric Igual en reconocimiento por estos dos títulos mundiales. El acto estuvo precedido por una rúa con la participación del doble campeón y los aficionados locales que se sumaron con sus bicicletas, desde el pabellón Pla de l'Arc hasta la casa consistorial.

Los representantes municipales felicitaron a Éric y le manifestaron el orgullo y la alegría que suponen para la ciudad estas dos medallas de oro, ya que son un merecido premio al esfuerzo y trabajo del deportista edetano, que desde bien joven ha desarrollado una destacada carrera en el mundo del ciclismo. Por ello, los grupos municipales del Ayuntamiento de Llíria han propuesto que el ciclista edetano sea una de las personas distinguidas en la edición 2025 de los Premis Jaume I de la Vila de Llíria que se entregarán este año en el mes de octubre en una fecha que todavía no se ha hecho pública.

