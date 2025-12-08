Un fin de semana repleto de actividades y cultura en la Feria de Navidad 2025

Lunes, 8 de diciembre 2025, 00:07 Compartir

La Plaza de la Ermita acogerá los días 12, 13 y 14 de diciembre la tradicional Feria de Navidad y del Comercio de Godella 2025, un encuentro pensado para reunir a vecinos, familias y visitantes en torno al comercio local, la cultura y la celebración compartida. Bajo el lema 'Proximidad que inspira, Comercio que une', el municipio apuesta un año más por un evento participativo y abierto a toda la ciudadanía con una programación diversa y pensada para todas las edades.

La feria arrancará el próximo viernes 12 de diciembre a las 18 horas con la inauguración oficial y el encendido de luces, un momento simbólico que dará paso al espectáculo familiar 'El Mago de Oz' de Disparatario Teatro. La música también tendrá protagonismo en esta primera jornada con un pasacalles del Conservatorio Profesional de Música Pintor Pinazo y el concierto en directo del Grupo Five, que cerrará la noche con ritmos festivos.

El sábado 13 de diciembre será la jornada más intensa, con actividades desde primera hora. Los más pequeños podrán disfrutar de hinchables y animación infantil, junto a un espectáculo de magia familiar y un taller de centros florales impartido por Laura y Paco Floristes, disponible con inscripción previa.

La mañana continuará con el Sarao de la Cuadrilla del Molino, mientras que la música acompañará toda la jornada gracias a A la fresca Cover Band, la sesión de Selectach Godelaj dj's & Bunny Blade y una exhibición de baile flamenco.

Por la tarde, las familias podrán disfrutar de la Pequedisco infantil Tachán, seguida de la tradicional chocolatada organizada por la Asociación de Comerciantes y Profesionales de Godella, antes del concierto de Daniel Bardon & The Band junto a Clan-Destinos.

De forma paralela, los Jardines de Villa Eugenia acogerán la presentación de libros de autores godellenses, con obras de Marcos Aliaga, Tina Suave, Eduard Comeig y Pedro Fernando Gálvez Gonzalo.

El domingo 14 de diciembre comenzará nuevamente con hinchables y actividades infantiles, además de los torneos de La Fallera Calavera y de Virus, muy populares entre el público familiar.

El programa incluye también actividades de bienestar con una clase de Yoga, otra de Zumba y una sesión de Pilates, así como un taller de trenzas y maquillaje a cargo de Nueva Peluquería y Estética. La feria concluirá a las 14 horas con una paella popular, que pondrá el broche final a un fin de semana dedicado a la convivencia, la participación y el impulso del comercio de proximidad.