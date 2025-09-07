Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La iniciativa se desarrolla bajo el lema 'El teu desig no és un dret'. LP

Las fiestas patronales cuentan con varios puntos violetas

Domingo, 7 de septiembre 2025, 23:27

El Ayuntamiento de Quart de Poblet, con motivo de las Fiestas Mayores, Patronales, Populares y de Moros y Cristianos, ha instalado diversos Puntos Violeta para reforzar el compromiso con unas fiestas seguras y respetuosas, especialmente durante los días con más afluencia de público. Espacios de información, prevención y atención por unas fiestas libres de violencia machista y de cualquier otra discriminación. Bajo el lema 'El teu desig no és un dret', se ha puesto en marcha una campaña con el objetivo de sensibilizar, prevenir y promover la celebración responsable y respetuosa, libre de acoso y violencia.

La iniciativa, impulsada desde la Concejalía de Igualdad y Políticas Inclusivas, ha dispuesto diversos puntos en los que la ciudadanía contará con el apoyo inmediato y orientación profesional ante cualquier situación de violencia o machismo.

Los Puntos Violeta se activaron el pasado viernes 5 de septiembre con motivo del concierto de Chambao, y continuaron en las actuaciones musicales del Tributo Garrapateo y la Kraken Monster Party. De la misma manera, durante esta semana también se ubicarán nuevos Puntos Violeta en el Concert Jove del próximo jueves, así como en la Fiesta de las Paellas del viernes y en la KISS FM Party del sábado.

La alcaldesa de Quart de Poblet, Cristina Mora, asegura que el objetivo es que «cualquier persona que se sienta incómoda, insegura o vea una situación de acoso, sepa a dónde acudir», y al mismo tiempo anima a los vecinos y vecinas a no mirar hacia otro lado. «Actuar y apoyar es cosa de todos y todas», destaca.

Asimismo, se ha difundido un decálogo de buenas prácticas para disfrutar del ocio de manera respetuosa. Desde el ayuntamiento se insiste en que «nada justifica las agresiones sexuales ni los comportamientos sexistas».

El Ayuntamiento de Quart de Poblet recuerda los teléfonos de emergencia -091, 112, 016 o 900 22 00 22-, y la Policía Local estará coordinada con los Puntos Violeta.

Con esta iniciativa, Quart de Poblet quiere que vecinos, vecinas y visitantes disfruten de las fiestas.

