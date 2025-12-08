El fallido Instituto de la Paella se recupera con el Llama Fest

Lunes, 8 de diciembre 2025, 00:08 Compartir

La recuperación del malogrado Instituto de la Paella, que abrió sus puertas en 2007 y tuvo que cerrarlas apenas tres años más tarde, comienza a ser ya una realidad. El Ayuntamiento de Canet d'en Berenguer ha adjudicado la celebración del Llama Fest a la empresa Global Marketing Events, con una sólida trayectoria en la organización de este tipo de eventos. Además, en el consistorio barajan la posibilidad de que, antes de que se celebre la primera de las dos citas de esta iniciativa -cuyo objetivo es desestacionalizar el turismo en la localidad-, tenga lugar un concurso de grafiteros que servirá para decorar el recinto. La actuación forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística de la localidad.

Según explicó el alcalde, Pere Antoni, «estamos muy contentos porque el proyecto ganador es exactamente lo que teníamos en mente cuando empezamos a plantear la posibilidad de recuperar el Instituto de la Paella. Es el principio de un proyecto más ambicioso, pero no deja de ser un paso importante, que además hay que enmarcar en nuestro plan para desestacionalizar el turismo en la localidad»..

El Llama Fest es una doble cita gastronómica en la que el fuego es el protagonista. La primera edición, prevista para finales de marzo, se centrará en el arroz. Incluirá un concurso amateur de paellas en el que participarán entre 80 y 100 expertos, y un jurado de tres especialistas otorgará los premios a Mejor Paella (y posibles categorías como Mejor Presentación o Paella Innovadora). Además, habrá una zona de degustación con distintas variedades de arroces y un espacio de food trucks para postres y bebidas. La cita también incluirá charlas y showcookings a cargo de reconocidos chefs, así como conciertos y animación musical. Después del verano, en una fecha aún por determinar pero antes de mayo, se celebrará un evento similar, pero con la carne como protagonista. Asimismo, antes de la celebración del Fest Arroz el ayuntamiento organizará un concurso o concentración de grafiteros para llenar de arte el recinto. Sus murales darán un toque distintivo a unas instalaciones que actualmente se encuentran en un estado muy deteriorado.

Recuperar el Instituto de la Paella Los Llama Fest forman parte del proyecto de recuperación del Instituto de la Paella, que abrió sus puertas en 2007 y tuvo que cerrar en 2010, dando lugar además a un complejo pleito que enfrentó al ayuntamiento y a la firma impulsora de la infraestructura, Astroc.

El Llama Fest es solo una de las tres actuaciones previstas en el lugar. Las otras dos contemplan convertir la zona ajardinada en un espacio para estacionamiento de caravanas e instalar una piscina municipal en el área que antes ocupaban las pistas deportivas.