Evaluación de los proyectos solidarios que se ejecutan en Ecuador

Una delegación institucional y técnica del Fons Valencià per la Solidaritat ha realizado una pasantía de trabajo en Ecuador con los objetivos de hacer seguimiento en terreno de los proyectos de cooperación internacional municipalista que la entidad está ejecutando en el país del sur, comprobar la incidencia de las iniciativas, compartir aprendizajes, fortalecer las relaciones con las contrapartes locales, conocer necesidades de primera mano para futuros proyectos y generar sensibilidad alrededor de la solidaridad global. La delegación valenciana ha estado formada por Mentxu Balaguer, alcaldesa de Corbera, vicepresidenta de la Mancomunitat de La Ribera Baixa y miembro de la Junta Ejecutiva del Fons Valencià; José Luís Gijón, alcalde de Cerdà y presidente de la Mancomunitat de La Costera-Canal; y Esteve Ordiñana, gerente del Fons.

La pasantía de trabajo se inició con la entidad local de la Mancomunidad del Pueblo Cañari, con la cual el Fons Valencià, con la cofinanciación de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) y la colaboración de la Confederación de Fondos de Cooperación y Solidaridad (Confocos), está ejecutando el proyecto 'Fortalecimiento estratégico del turismo en el corredor del pueblo Cañari. Un enfoque sostenible y asociativo'. Este proyecto tiene como objetivo fortificar el desarrollo turístico del corredor de la zona mancomunada mediante una gestión integral y eficiente que promueva la diversificación de la oferta, la mejora de las infraestructuras y la promoción turística, así como fomentar el asociacionismo, la participación activa de los actores locales y la gobernanza territorial para dinamizar la economía local de manera sostenible. En concreto, Mentxu, José Luís y Esteve estuvieron en los cuatro municipios que conforman la Mancomunidad (Biblián, Cañar, Suscal y El Tambo) y vieron de primera mano la evolución del proyecto y como este -y fases anteriores al mismo promovidas por el Fons- está generando impacto socioeconómico en el territorio. Además, intercambiaron experiencias en materia turística desde el ámbito mancomunado con el presidente de la Mancomunidad y los diferentes alcaldes de las localidades que la integran, así como con el personal técnico de la entidad supramunicipal.