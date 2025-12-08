Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Foto de las premiadas. LP

Entregados los Premios del XIV Concurso de Narrativa Breve Isabel de Villena

BURJASSOT

Lunes, 8 de diciembre 2025, 00:07

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Burjassot ha acogido la entrega de los Premios del XIV Concurso de Narrativa breve Isabel de Villena y de los Premios Mujer y Deporte, dentro de las acciones programadas por el 25N, Día Internacional de la eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Las ganadoras del XIV Concurso de Narrativa breve Isabel de Villena han sido: en categoría infantil, Amélie Marzal Llorente, con el microrrelato, 'Luchamos por la igualdad'; en categoría juvenil, Monika Alejandra Ros García, con el microrrelato 'Triunfadora'; y, por último, en categoría adulta, con la obra 'Las invisibles', el premio ha sido para María Jiménez Sanz. Los relatos pueden leerse en la web del Ayuntamiento de Burjassot.

En el caso de los Premios Mujer y Deporte, en categoría de club, el primer premio ha sido para el Club de Gimnasia Rítmica l'Almara y, el segundo, para el Grupo de Recreación Deportiva Burjapower. En categoría de mujer deportista, el primer premio ha sido para Sara Sospedra Escat mientras que el segundo ha sido para Belén Sospedra Escat.

