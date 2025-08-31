El V Encuentro de Bienvenida Escolar 2025-26 da inicio al nuevo curso

Extras. BURJASSOT Domingo, 31 de agosto 2025, 23:53 Compartir

La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Burjassot, dirigida por Manuela Carrero organiza, un año más, el Encuentro de Bienvenida al Curso Escolar, que este año cumple cinco ediciones, y que está orientado especialmente a los docentes de la comunidad educativa del municipio. Este encuentro tendrá lugar el viernes 5 de septiembre, a partir de las 12 horas, en el Centro Cultural Tívoli de Burjassot.

Este año, la jornada contará con la ponencia de Fernando Botella, experto en formación especializada en desarrollo de talento y transformación de organizaciones y colaborador de Universidades y Escuelas de Negocio como la Universidad de Florida o la Universidad de Harvard.

El encuentro es gratuito pero, para poder ser parte del mismo, es necesario realizar la inscripción a través de un formulario al que se puede acceder e n la dirección URL https://carpeta.burjassot.org/ inscripciones/Bienvenida2025/.

Con esta jornada, enmarcada dentro de los proyectos Burjassot, ciudad educadora y Ciudad de las niñas y los niños, el Consistorio pretende brindar a los docentes la oportunidad de compartir una jornada única donde el aprendizaje, la motivación y el saber sean los protagonistas de este nuevo inicio de curso 2025-26.

Además, tras el ponente, los asistentes podrán disfrutar de un vino de honor. Para más información puede llamarse al 96 316 04 25, o bien escribir al correo electrónico gabinetemunicipal@burjassot.es.