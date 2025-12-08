Elianadal contará con más de 30 actividades para celebrar la Navidad

Extras. L'ELIANA Lunes, 8 de diciembre 2025, 00:07 Compartir

El Ayuntamiento de l'Eliana ha dado a conocer la programación completa de EliaNadal 2025-26, el calendario municipal que reúne más de una treintena de propuestas dirigidas a todos los públicos y que se desarrollan entre el 4 de diciembre y el 5 de enero.

La agenda festiva arrancó el 4 de diciembre con cuentacuentos en la Biblioteca Municipal, y ha continuado con actividades destacadas como la exhibición de belenes, la animación musical y la degustación de chocolate del día 6, la Fira del Comerç de Nadal (13 y 14 de diciembre), el Concierto de la Orquestra Simfònica UME (19 de diciembre) y la Ronda de Nadal por las calles del municipio el día 20. La programación incorpora también propuestas culturales y escénicas de gran formato, como El Viaje del Monstruo Fiero (21 de diciembre), el teatro musical Gisela, la voz de Disney (26 de diciembre) y la proyección familiar de Zootrópolis 2 (27 de diciembre).

El mes continuará con actividades juveniles de ocio digital y tecnológico el 29 de diciembre, y celebrará la llegada de fin de año con la Festa Cap d'Any Infantil la mañana del 31 de diciembre, seguida de la tradicional Festa de Cap d'Any a medianoche en la Plaça del País Valencià, donde el municipio dará oficialmente la bienvenida a 2026.

Con la entrada en enero, l'Eliana recibirá el 4 de enero a los Emisarios Reales, que recogerán las cartas de los niños y niñas en una jornada repleta de animación y propuestas familiares. Finalmente, el 5 de enero se celebrará la Cavalcada de Reis, uno de los actos más multitudinarios del municipio.

El alcalde de l'Eliana, Salva Torrent, ha señalado que «EliaNadal se ha consolidado como un espacio de encuentro para las familias elianeras, una programación diversa y cercana que combina cultura, tradición y convivencia. Cada actividad está pensada para que vecinos y visitantes encuentren un motivo para compartir y disfrutar del espíritu de la Navidad».