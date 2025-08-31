Devoción, música, gastronomía y pirotecnia en las fiestas patronales

Domingo, 31 de agosto 2025, 23:53 Compartir

Godella vivió del 16 al 24 de agosto sus fiestas patronales 2025 con una programación para todos los públicos gracias al trabajo de la concejalía de Fiestas, las clavariesas de la Virgen del Rosario, los clavarios de El Salvador y las distintas peñas.

El cantante Francisco, vecino de la localidad, dio el pistoletazo de salida con su pregón, un acto que se llevó a cabo desde el balcón del ayuntamiento. A partir de ese momento, el municipio pudo disfrutar de las diferentes actividades programadas para las jornadas siguientes. La cultura, devoción, diversión, gastronomía, música, pirotecnia y tradición se dieron cita en Godella durante esa semana para que pequeños y mayores vivieran sus fiestas, con infinidad de actividades en la calle, verbenas, cenas, conciertos y espectáculos para todos los gustos.

Como manda la tradición, el pasado 24 de agosto, la solemne misa y procesión en honor de San Bartolomé puso el punto y final a las Fiestas 2025 en un día protagonizado también por la 'mascletà' disparada por la pirotecnia Caballer FX y el espectacular castillo de fuegos artificiales a cargo de la pirotecnia Vulcano.