Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Lluvia de premios con el Gordo de la Primitiva del domingo, que reparte 200.000 euros
Procesión en Godella. LP

Devoción, música, gastronomía y pirotecnia en las fiestas patronales

Domingo, 31 de agosto 2025, 23:53

Godella vivió del 16 al 24 de agosto sus fiestas patronales 2025 con una programación para todos los públicos gracias al trabajo de la concejalía de Fiestas, las clavariesas de la Virgen del Rosario, los clavarios de El Salvador y las distintas peñas.

El cantante Francisco, vecino de la localidad, dio el pistoletazo de salida con su pregón, un acto que se llevó a cabo desde el balcón del ayuntamiento. A partir de ese momento, el municipio pudo disfrutar de las diferentes actividades programadas para las jornadas siguientes. La cultura, devoción, diversión, gastronomía, música, pirotecnia y tradición se dieron cita en Godella durante esa semana para que pequeños y mayores vivieran sus fiestas, con infinidad de actividades en la calle, verbenas, cenas, conciertos y espectáculos para todos los gustos.

Como manda la tradición, el pasado 24 de agosto, la solemne misa y procesión en honor de San Bartolomé puso el punto y final a las Fiestas 2025 en un día protagonizado también por la 'mascletà' disparada por la pirotecnia Caballer FX y el espectacular castillo de fuegos artificiales a cargo de la pirotecnia Vulcano.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet anuncia posibles chubascos acompañados de tormentas este lunes en la Comunitat y señala las zonas donde caerán
  2. 2

    Las pensiones que vienen: cuatro meses para el cambio del cálculo y la llegada del doble modelo
  3. 3 Ninet anuncia que se jubila y deja el MuVIM ante la investigación de la Diputación
  4. 4

    Del calor al riesgo de trombas cada vez más intensas en Valencia
  5. 5 La Policía detiene a dos traficantes con 377 kilos de hachís en Alginet
  6. 6

    El salto que da fichar cracks
  7. 7

    Cierra Hollywood, la tienda que puso casa en Valencia a Dolce
  8. 8

    Las lluvias amenazan unos barrancos todavía a medio arreglar
  9. 9

    By-pass y cercanías, dos materias pendientes en infraestructuras
  10. 10 La salida de Sergi Canós del Valencia se complica

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Devoción, música, gastronomía y pirotecnia en las fiestas patronales

Devoción, música, gastronomía y pirotecnia en las fiestas patronales