El DesenJazz 2025 abre la programación musical de la localidad en Navidad

Desde la Concejalía de Turismo y Ciudad Creativa Unesco, el edil del área, Paco García, ha invitado a «poder disfrutar de grandes solistas internacionales en el concierto del DesenJazz 2025 que se ofrecerá hoy lunes, 8 de diciembre, a las 19 horas en la iglesia de la Sangre, donde a ritmo de música navideña daremos la bienvenida a las fiestas de este año».

Con el espectáculo 'Welcome to Christmas', los intérpretes Chiqui Chacón (trompeta y voz), Aitor Llimerà (oboe), Marcel Montcourt (cuatro venezolano) y Ricardo Osorno (bajo), interpretarán un repertorio entrañable de musicas y melodías típicas navideñas.

Además, García ha señalado que esta Navidad, en el marco musical, «también podremos contar con los tradicionales conciertos que organizan nuestras sociedades musicales como son la Banda Primitiva, la Unió Musical, la Agrupación Musical Edetana Vicente Giménez, la Orquesta de Plectro El Micalet y la Banda UDP Llíria-Camp de Túria-Serranos».

«Se trata de una potente oferta de música que hace de Llíria la capital musical valenciana por excelencia y destino de muchos turistas y visitantes para escuchar los mejores repertorios musicales del panorama valenciano», ha añadido.

Igualmente, los hoy y los días, 27 y 28 de diciembre, desde Turisme Llíria, se han programado diversas visitas guiadas al patrimonio local, que «servirán para tener abierto en Navidad nuestros monumentos y poder enseñar a visitantes y vecinos los grandes espacios culturales que tenemos en la ciudad».

Las visitas serán tematizadas y cada día se ofrecerá un itinerario diferente: La Edeta Romana, la Lyria Medieval y la Llíria Renacentista y Barroca. Todas ellas se pueden reservar a través de la 'app' o web municipal.