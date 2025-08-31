Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Álvaro Cámara López. LP

Ya se conoce el ganador del II Concurso de Composición para Banda

BÉTERA

Domingo, 31 de agosto 2025, 23:52

Bétera cierra agosto con una gran noticia para el panorama musical ya que el II Concurso Internacional de Composición para Banda Ciutat de Bétera ya tiene a su ganador. Con la obra 'Un americano en Tokio', el compositor Álvaro Cámara López, de 32 años y natural de Bailén (Jaén), ha deleitado al jurado y ha conseguido el primer premio de esta edición, dotado con 6.000 euros y la publicación de su creación en la prestigiosa editorial 'Tot per l'aire'.

El jurado no lo ha tenido nada fácil para elegir la obra ganadora. Formado por reconocidos compositores y directores a nivel nacional e internacional como son Jose Vicente Egea Insa, compositor y director de la Banda La Pamplonesa, Luciano Feliciana, compositor, director i docente en el Conservatorio Arcangello Corelli de Messina (Sicilia, Italia) y Robert Spittal, compositor y director, profesor en Gonzaga University (Spokane, Washington, Estados Unidos) han evaluado un total de 33 obras de compositores de hasta 17 nacionalidades diferentes.

La Banda Sinfónica del Centre Artístic Musical de Bétera será la encargada de hacer el estreno mundial de esta composición que, además, tiene asegurada una serie de interpretaciones con bandas de grandísimo nivel en Colombia, los Estados Unidos, Italia y España.

Una excelente noticia para la cultura y la música de Bétera, ya que el municipio vuelve a estar en el epicentro cultural y musical del panorama internacional con este certamen de composición que se impulsa desde el Ayuntamiento de Bétera y el Centre Artístic Musical de Bétera.

