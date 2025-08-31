El concurso de fotos del comercio local premia la mejor sonrisa con 100 euros

Domingo, 31 de agosto 2025, 23:52 Compartir

Canet d'en Berenguer ha puesto en marcha la segunda edición de su concurso de fotografía para apoyar y dar visibilidad al comercio local. La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento, arrancó el pasado 15 de agosto y permanecerá abierta hasta el próximo 15 de septiembre.

El certamen invita a vecinos y visitantes a subir una fotografía a las redes sociales de su comercio de referencia, ya sea en Instagram o en Facebook, acompañada de la etiqueta #comerciolocalcanet. Para que la participación sea válida y entre en el concurso, además, es obligatorio etiquetar a la cuenta oficial del consistorio, es decir, Ayuntamiento de Canet d'en Berenguer en Facebook o @ajuntamentcanetdenberenguer en Instagram.

El premio para la mejor imagen del certamen consiste en un vale de 100 euros para gastar en los diferentes establecimientos del municipio, una manera directa de fomentar las compras de proximidad y de apoyar a los pequeños negocios locales, fundamentales para el dinamismo económico y la creación de riqueza y puestos de trabajo de calidad.

Con esta propuesta, el Ayuntamiento busca reforzar la cercanía entre comercios y ciudadanía, animando a mostrar la mejor sonrisa a través de la fotografía y aprovechando la difusión que ofrecen las diferentes redes sociales. Las bases completas del concurso pueden consultarse en la página web municipal, a través de la dirección www.canetdenberenguer.es.