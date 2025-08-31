Comienza el certamen de guitarra clásica más longevo de Europa

Domingo, 31 de agosto 2025, 23:52 Compartir

El Espai de la Música de Benicàssim acogió el encuentro de los 25 jóvenes talentos de menos de 35 años de once nacionalidades distintas que aspiran a alzarse con el premio del LVIII Certamen Internacional de Guitarra Francisco Tárrega junto al jurado compuesto por siete músicos de reputado renombre internacional.

La presidencia del jurado vendrá de la mano de Fabio Zanon, ganador del certamen en 1996 y reconocido como uno de los guitarristas más destacados de la actualidad. Sus diversas actividades como director, profesor, escritor y divulgador han contribuido a ampliar la perspectiva cultural de la guitarra. Ha recibido numerosas distinciones, entre las que cabe destacar una nominación al Grammy Latino a la grabación del Concierto para Guitarra de Francis Hime con la Orquesta Sinfónica de São Paulo y el Premio al mejor CD clásico de 2010 en Brasil. Fue elegido miembro de la Real Academia de Música, un título reservado a exalumnos de excepcional relevancia internacional. Su repertorio incluye más de 40 conciertos orquestales, muchos de ellos en estreno mundial.

Como vocales del jurado estarán, en primer lugar, Yvan Nommick, profesor, pianista y compositor además de doctor en Musicología por la Universidad de París-Sorbonne, nombrado en 2006 como Caballero de la Orden de las Artes y las Letras. de la República Francesa.

El jurado también contará como vocal, en segundo lugar, con Juan Manuel Cañizares, reconocido con el Premio Nacional de Música en la modalidad de intérprete de 2023. Es un destacado guitarrista y compositor flamenco, apreciado mundialmente tanto en el repertorio clásico como en composiciones propias. Cañizares ha sido el primer guitarrista flamenco invitado por la Filarmónica de Berlín, dirigida por Sir Simon Rattle, para interpretar el Concierto de Aranjuez.

En tercer lugar, el profesor y concertista croata Dejan Ivanovic, ganador en Benicàssim en el 2001, ha participado en algunos de los más prestigiosos festivales de música como el Festival de Spoleto, invitado personalmente por el maestro Gian Carlo Menotti, el Festival de Edimburgo, el Festival de la Costa de Estoril, Gevelsburg Guitar Festival, Oporto-Ciudad de la Cultura Europea y Guitarra Viva en Croacia.

En cuarto lugar, se suma también el compositor español David del Puerto, Premio Nacional de Música en 2005, cuya producción incluye más de 200 obras de todos los géneros, entre ellas cinco óperas, seis sinfonías, dos zarzuelas en colaboración, un ballet, numerosos conciertos con solista y un importante catálogo para guitarra.

En quinto lugar, el profesor concertista Xianji Liu, ganó el Primer Premio en el 50 Certamen Internacional de Guitarra Francisco Tárrega de Benicàssim en 2016, convirtiéndose en el primer ganador chino de este prestigioso concurso en medio siglo. En 2018, regresó a su alma mater, el Conservatorio de Música de Shanghái, donde actualmente es profesor asociado y supervisor del máster de guitarra clásica.

Por último, el jurado contará como vocal con el profesor y concertista Francisco Bernier, con más de 500 conciertos en 44 países por Europa, las Américas, África y Asia. Bernier es considerado por la crítica como uno de los grandes guitarristas de su generación y compagina su carrera de concertista con su labor docente ocupando una cátedra en el Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo de Sevilla.

Los primeros tres días de septiembre arrancan con las semifinales, en el teatro municipal, a las 22 horas. 'Mazurca en Sol', de Tárrega, y una obra libre del mismo autor, serán las melodías de obligado cumplimiento en los 30 minutos de interpretación de cada uno de los guitarristas que lleguen a esta fase. El 4 de septiembre, 'Día Tárrega', será el turno de los semifinalistas que no llegan a la final, y que tendrán en Villa Elisa el escenario para demostrar su talento.

Por último, la edición de 2025 tendrá su final el viernes, a las 22 horas, en el Teatro Municipal, acompañada por la Orquesta Sinfónica de Castellón.