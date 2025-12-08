Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Centro Auxiliar de Loriguilla. LP

El Centro Auxiliar tendrá pediatra de lunes a viernes

Lunes, 8 de diciembre 2025, 00:07

El Ayuntamiento de Loriguilla ha confirmado que el municipio dispondrá de servicio de Pediatría de lunes a viernes de manera ininterrumpida a partir del próximo 7 de enero. La noticia ha sido celebrada por el consistoriocomo un «regalo de Reyes» para las familias del municipio, fruto de años de gestiones, reuniones y solicitudes ante la administración sanitaria. Durante las últimas semanas, el Ayuntamiento ha estado acondicionando las consultas del centro auxiliar de salud para adaptarlas a la nueva organización asistencial. Según ha detallado el consistorio, el espacio se reorganizará en dos áreas diferenciadas: en la parte derecha del edificio se ubicarán dos consultas de medicina general, mientras que la parte izquierda acogerá la consulta de Pediatría, junto con los servicios de Enfermería y TCAE.

Además del pediatra, Loriguilla contará los jueves con atención de enfermería pediátrica como refuerzo a la asistencia infantil, un servicio adicional que permitirá mejorar la cobertura sanitaria para los menores del municipio.

Con esta ampliación, el centro auxiliar de Loriguilla pasará a disponer de tres médicos -uno de ellos pediatra-, tres enfermeras y una TCAE. El Ayuntamiento ha subrayado que este avance es resultado de un "tremendo esfuerzo" mantenido durante años y supone un salto cualitativo en la atención sanitaria local. Desde el consistorio también han adelantado que aún quedan mejoras por anunciar, que se darán a conocer próximamente. El objetivo, concluyen, es seguir reforzando y facilitando la asistencia sanitaria para todos los vecinos y vecinas de Loriguilla.

