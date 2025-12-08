Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Campaña educativa contra el acosoescolar con el alumnado de primaria

Lunes, 8 de diciembre 2025, 00:07

El Ayuntamiento de Moncada ha lanzado una campaña de sensibilización contra el acoso escolar, con la participación de alumnos y alumnas de primaria de los diferentes colegios de la ciudad. La propuesta, concebida como una acción simbólica y pedagógica, se materializa en un vídeo que se difundirá en redes sociales y que pretende generar conciencia en toda la comunidad.

La iniciativa promovida desde el consistorio de Moncada plantea una reflexión colectiva sobre la importancia de fomentar entornos de respeto, empatía y convivencia. «Sabemos que no hay soluciones simples, pero sí hay gestos que pueden marcar la diferencia. Esta campaña quiere ser uno de ellos: una forma de decir alto y claro que Moncada está del lado de la infancia, de la igualdad y del respeto mutuo», ha declarado la alcaldesa, Amparo Orts.

«El acoso escolar no se resuelve solo con normas o sanciones. Se combate con educación, con presencia, con diálogo y con compromiso», ha afirmado el concejal de Educación, Iván Bailach. «Con estas acciones queremos poner en valor el trabajo que ya se realiza día a día en los colegios y, al mismo tiempo, reforzar la conciencia social sobre la necesidad de actuar de forma conjunta».

En esta acción, las niñas y niños de primaria comparten en primera persona distintas frases que reflejan situaciones cotidianas que pueden vivir en su entorno escolar y que, aunque a menudo se normalizan o pasan desapercibidas, constituyen formas de acoso. El objetivo es dar visibilidad a estas conductas, ponerles nombre y promover una toma de conciencia que contribuya a prevenirlas desde edades tempranas.

Desde el Ayuntamiento se recuerda que la prevención del acoso es una tarea compartida, que requiere implicación institucional, apoyo técnico y una ciudadanía atenta y comprometida. La campaña, sin pretensiones grandilocuentes, se suma al trabajo cotidiano que se viene realizando en colaboración con la comunidad educativa y pretende reforzar un mensaje básico pero fundamental: todos los niños y niñas tienen derecho a crecer sin miedo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herido muy grave un joven tras ser apuñalado en el pecho en el viejo cauce del río en Valencia
  2. 2

    Juan Roig: «Hay que pedirle disculpas a los ciudadanos pero es imposible hacer tortillas sin romper huevos»
  3. 3

    «Ese día mi hijo no tenía que estar en la carretera, lo mandaron a la muerte»
  4. 4

    La calle de Valencia que es barrio, pueblo y también ciudad
  5. 5 La Guardia Civil detiene al ladrón de la bicicleta de Jorge Martín
  6. 6

    El Maratón más bonito del mundo
  7. 7 Muere Amparo Roig Bayarri, viuda del empresario Vicente Lladró Dolz
  8. 8

    Así fue el viaje de amigas al castillo de Downton Abbey en un tren de época
  9. 9 Fallece el piloto valenciano Enzo Badenas
  10. 10 La Guardia Civil detiene al ladrón de la bicicleta de Jorge Martín

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Campaña educativa contra el acosoescolar con el alumnado de primaria