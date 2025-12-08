Campaña educativa contra el acosoescolar con el alumnado de primaria

Lunes, 8 de diciembre 2025, 00:07 Compartir

El Ayuntamiento de Moncada ha lanzado una campaña de sensibilización contra el acoso escolar, con la participación de alumnos y alumnas de primaria de los diferentes colegios de la ciudad. La propuesta, concebida como una acción simbólica y pedagógica, se materializa en un vídeo que se difundirá en redes sociales y que pretende generar conciencia en toda la comunidad.

La iniciativa promovida desde el consistorio de Moncada plantea una reflexión colectiva sobre la importancia de fomentar entornos de respeto, empatía y convivencia. «Sabemos que no hay soluciones simples, pero sí hay gestos que pueden marcar la diferencia. Esta campaña quiere ser uno de ellos: una forma de decir alto y claro que Moncada está del lado de la infancia, de la igualdad y del respeto mutuo», ha declarado la alcaldesa, Amparo Orts.

«El acoso escolar no se resuelve solo con normas o sanciones. Se combate con educación, con presencia, con diálogo y con compromiso», ha afirmado el concejal de Educación, Iván Bailach. «Con estas acciones queremos poner en valor el trabajo que ya se realiza día a día en los colegios y, al mismo tiempo, reforzar la conciencia social sobre la necesidad de actuar de forma conjunta».

En esta acción, las niñas y niños de primaria comparten en primera persona distintas frases que reflejan situaciones cotidianas que pueden vivir en su entorno escolar y que, aunque a menudo se normalizan o pasan desapercibidas, constituyen formas de acoso. El objetivo es dar visibilidad a estas conductas, ponerles nombre y promover una toma de conciencia que contribuya a prevenirlas desde edades tempranas.

Desde el Ayuntamiento se recuerda que la prevención del acoso es una tarea compartida, que requiere implicación institucional, apoyo técnico y una ciudadanía atenta y comprometida. La campaña, sin pretensiones grandilocuentes, se suma al trabajo cotidiano que se viene realizando en colaboración con la comunidad educativa y pretende reforzar un mensaje básico pero fundamental: todos los niños y niñas tienen derecho a crecer sin miedo.