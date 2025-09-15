Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Presentación de Anem al Teatre 2025-26. LP

Anem al Teatre arrancará la nueva temporada con 'Música para Hitler'

L'ELIANA

Lunes, 15 de septiembre 2025, 00:11

El Ayuntamiento de l'Eliana ha lanzado la nueva programación de Anem al Teatre 2025-26, una cuidada selección de propuestas escénicas para seguir consolidando al municipio como referente cultural. Una edición que combina la presencia de grandes nombres de la escena nacional incluidos en el programa Platea, el apoyo a las producciones valencianas, espectáculos familiares, musicales y de danza, así como las creaciones de las asociaciones locales Teatreliana y Aplae.

La temporada arrancará el próximo domingo 21 de septiembre con la obra 'Música para Hitler', dirigida por Juan Carlos Rubio y protagonizada por Carlos Hipólito, Kiti Mánver, Cristóbal Suárez y Marta Velilla, una producción de Talycual que recrea la figura del músico Pau Casals en la Europa ocupada por los nazis.

A lo largo de la temporada, el público elianero podrá disfrutar de propuestas tan variadas como el espectáculo de danza 'Rebel·lió', de Marea Danza'; la obra 'Marat/Sade', de la compañía local Teatreliana; el musical familiar 'Estoy solo en casa'; la nueva creación de Rafael Álvarez, el Brujo, con 'El viaje del monstruo fiero'; o la delicada ópera para público infantil 'Alizia, un ensueño musical'. También destacan las interpretaciones de Ana Duato y Darío Grandinetti en 'La Música', de Marguerite Duras, y el estreno de 'Mariposas en la niebla', de la compañía Aplae. La danza urbana tendrá su espacio con 'Petit Break', de Brodas Bros, y la temporada se cerrará con 'Decamerón XXI: Crónicas de un piso compartido', también de Teatreliana.

Las entradas ya están disponibles a través de www.elientrada.es, con descuentos para jóvenes, niños y niñas, y personas jubiladas.

El alcalde, Salva Torrent, ha destacado que «esta programación reafirma el compromiso del Ayuntamiento con una oferta cultural diversa y de calidad, que fomenta el pensamiento crítico, la creatividad y el acceso universal a las artes escénicas».

