Agradecimiento a la Policía Local y al vecindario por su labor durante la dana

El municipio de Alcàsser celebró el pasado jueves 27 de noviembre un acto institucional dedicado a reconocer el trabajo de la Policía Local y la implicación del vecindario, asociaciones y colectivos que, durante la dana, realizaron un esfuerzo extraordinario para atender las necesidades de la población afectada.

El Centro Cultural Cristóbal Soler reunió a autoridades, cuerpos de seguridad, entidades locales y ciudadanía en una ceremonia marcada por la emoción y el agradecimiento. El evento comenzó con la entrega de distinciones especiales a agentes de la Policía Local, en reconocimiento a intervenciones destacadas realizadas en beneficio de la seguridad de la ciudadanía. Con este gesto, el Ayuntamiento quiso resaltar no solo la profesionalidad del cuerpo, sino también su vocación de servicio público y su cercanía con el vecindario.

A continuación, se rindió homenaje a todas las personas que, durante la dana, contribuyeron de manera desinteresada a la gestión de la emergencia. Alcàsser se convirtió en un punto clave de coordinación y ayuda, habilitando espacios de recogida y distribución de materiales, activando equipos municipales desde el primer minuto y contando con la colaboración de empresas que cedieron maquinaria sin ánimo de lucro.

A ello se sumó la implicación del voluntariado: asociaciones, fallas, entidades sociales y particulares que ofrecieron alojamiento, apoyo logístico y asistencia tanto a familias del municipio como de localidades cercanas. Durante su intervención, el alcalde de Alcàsser, Alberto Primo Llácer, destacó la relevancia de este reconocimiento: «Este acto honra dos pilares esenciales de nuestro pueblo: la dedicación diaria de nuestra Policía Local y la solidaridad inmensa de nuestros vecinos y vecinas. Durante la dana, Alcàsser demostró que, cuando las circunstancias son difíciles, la unión y la generosidad pueden marcar la diferencia».