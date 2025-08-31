Un acuerdo para impulsar el buen gobierno en la empresa valenciana Caixa Popular y el Instituto de Gobernanza Empresarial firman un convenio para fomentar la cultura del buen gobierno corporativo

Caixa Popular y el Instituto de Gobernanza Empresarial (IGE) han firmado un convenio de colaboración con el objetivo de fomentar la cultura del buen gobierno corporativo entre las empresas de la Comunitat Valenciana, especialmente entre las pymes y empresas familiares.

El acuerdo, firmado en la sede de Caixa Popular, establece un marco de cooperación en el que la entidad financiera valenciana impulsará y participará en las actividades de formación, asesoramiento y divulgación en materia de gobernanza empresarial organizadas por IGE. Ambas entidades comparten el compromiso de promover una gestión ética, transparente y sostenible como palanca de competitividad y crecimiento a largo plazo.

Durante el acto de firma, Juan Gallur, director de Banca Empresa de Caixa Popular destacó que «este convenio refuerza nuestro compromiso con el tejido empresarial valenciano, al dotarlo de herramientas y conocimientos clave para afrontar los retos actuales con una visión estratégica y responsable». Por su parte, Eva Turanzo, DG del Instituto de Gobernanza Empresarial, subrayó que «la colaboración con Caixa Popular es un paso fundamental para extender las mejores prácticas en gobierno corporativo a todo el tejido empresarial de la Comunitat Valenciana. Estamos convencidos de que una buena gobernanza no solo es una cuestión de cumplimiento, sino un elemento esencial para la competitividad, confianza, la sostenibilidad y el éxito a largo plazo de cualquier compañía».

Entre las acciones previstas destacan la organización de jornadas formativas, así como la participación en espacios de 'networking' dirigidos a administradores, a la alta dirección y a miembros de consejos de administración.

Este acuerdo se enmarca en una relación consolidada entre ambas entidades. Recientemente, Caixa Popular ha sido reconocida con el Distintivo IGE en Buen Gobierno, otorgado por el Instituto de Gobernanza Empresarial. Este reconocimiento valida el compromiso de la entidad con una gobernanza ética, profesional y transparente, plenamente coherente con su identidad como banca cooperativa y con su vocación de impacto social positivo. Este distintivo pone en valor la coherencia entre la identidad cooperativa de la entidad y su vocación de generar un impacto social positivo. La firma del convenio supone un paso más en esta trayectoria, mediante la cual Caixa Popular reafirma su apoyo al impulso del buen gobierno empresarial liderado por IGE.