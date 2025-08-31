Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Varios corredores, durante la Volta a Peu de Quart de Poblet en 2024. LP

Abiertas las inscripciones para la XXXVII Volta a Peu

Domingo, 31 de agosto 2025, 23:53

El Ayuntamiento de Quart de Poblet ha abierto el periodo de inscripciones para una de las citas deportivas más emblemáticas y esperadas de la localidad, la XXXVII Volta a Peu y la XVIV Volta en Cadira de Rodes, que tendrán lugar el próximo 20 de septiembre. Se trata de una de las carreras populares más aclamadas año tras año en el municipio, y que reafirma un año más el compromiso de Quart de Poblet con el deporte, la inclusión y la participación de la ciudadanía.

La prueba cuenta con un recorrido de 8 kilómetros pensado tanto para corredores y corredoras habituales como para quienes deseen disfrutar de una jornada saludable en familia o con amigos, con un circuito que recorrerá las principales calles de Quart de Poblet en un ambiente festivo que busca el fomento de la salud.

La iniciativa, organizada por el Ayuntamiento de Quart de Poblet a través del Área de Deportes, y en colaboración con el Club de Atletismo Quart, refleja la firme apuesta institucional por la promoción del deporte local y provincial, así como por la dinamización del municipio a través de actividades abiertas para toda la ciudadanía.

Como en anteriores ediciones, la participación es gratuita e incluye un detalle especial para las personas inscritas, que será una camiseta conmemorativa de la prueba, símbolo del espíritu de esta gran fiesta del atletismo popular. Asimismo, hay que aportar un kilo de alimento no perecedero para donar al banco de alimentos, a la retirada del dorsal.

Las inscripciones ya están abiertas y se pueden realizar a través de la web oficial www.atletismoquart.com y www.cronorunner.com. Desde el Ayuntamiento de Quart de Poblet se invita a toda la ciudadanía y amantes del deporte a no perderse esta cita, que cada año reúne a centenares de personas y llena de energía y diversión las calles del municipio.

