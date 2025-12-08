Más de 100 candidatos y 300 entrevistas, en una jornada para el empleo

Extras. CANALS Lunes, 8 de diciembre 2025, 00:07 Compartir

La maratón de entrevistas celebrada el pasado miércoles en el Centre Cultural de Xàtiva se saldó con un éxito rotundo. En apenas unas horas, empresas y personas aspirantes mantuvieron cerca de 300 entrevistas, una cifra que consolida este encuentro como uno de los principales motores de captación de talento en la comarca. Además, la rapidez del proceso permitió que varias personas candidatas consiguieran empleo de forma inmediata, incorporándose a sus puestos esa misma tarde y al día siguiente. El evento fue inaugurado por el presidente del Pacte Costera-Canal y de la Mancomunitat La Costera-Canal, José Luis Gijón, y por el alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà. Ambos destacaron el papel estratégico de esta iniciativa para dinamizar la economía local y facilitar nuevas oportunidades laborales en el territorio.

La afluencia de participantes y la calidad de los perfiles superaron todas las expectativas. Tanto empresas como entidades participantes valoraron de forma muy positiva la diversidad y preparación de las personas candidatas, entre las cuales se destacó un grupo de estudiantes del ciclo formativo de electricidad de la FP.

Las empresas subrayaron la agilidad del proceso, la filtración previa de currículums y la eficiente planificación de las entrevistas. Por su parte, los candidatos agradecieron la organización, ya que acudían directamente a citas previamente filtradas y pudieron realizar varias entrevistas en un mismo espacio y en una sola mañana.

El presidente del Pacte Costera-Canal, José Luis Gijón, ha indicado que «esta iniciativa evidencia la importancia de coordinar esfuerzos entre instituciones y empresas para impulsar nuevas oportunidades laborales en la comarca». Gijón también ha afirmado que «los resultados de esta jornada confirman que vamos en la dirección correcta y, por ello, nuestra intención es continuar desarrollando este tipo de acciones en diferentes municipios de la Costera y la Canal de Navarrés».

El alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, puso en valor la maratón de entrevistas, destacándola como «una iniciativa útil y necesaria que facilita un contacto directo, ágil y efectivo entre las empresas y las personas candidatas». Además, animó a las personas en búsqueda activa de empleo a aprovechar la oportunidad para mostrar su talento.