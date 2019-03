La innovación, clave en todas las agendas empresariales

Con la innovación como telón de fondo comenzaba el Desayuno de Expertos organizado por LAS PROVINCIAS. Las ciudades se enfrentan a un reto importante y de ello han hablado los ocho ponentes invitados a la mesa de trabajo.

Carolina Belda, Gerente Aigües de Paterna; Jordi Azorín Poveda, Responsable de Hidraqua en Valencia y Castellón; Juan Antonio Sagredo, Alcalde de Paterna; José M. Martínez, Coordinador Promoción Socio Económica Ayuntamiento de Paterna; Andrés García Reche, Vicepresidente AVI; Fernando Zárraga, Gerente de la fundación Parc Científic de la Universitat de València; Julio César Díaz Cabrera, responsable de Smart Grids y Algoritmia del Instituto Tecnológico de Energía (ITE) e Ismael Sáez, Secretario General UGT, fueron los encargados, moderados por la periodista Carmen Bort, de visibilizar la necesidad de innovar tanto en la empresa como en la administración pública y en las ciudades.

Hoy en día las urbes cuentan con grandes retos que superar. En el 2008 se alcanzó la cifra del 50% de la población mundial viviendo en ciudades, sin embargo, este porcentaje de urbanización puede alcanzar el 70% en el 2050.

«La innovación no es sólo tecnología, tambiér es utilizar una jarra de cristal»

Es por ello que, se mire por dónde se mire, las ciudades tienen que hacer mucho más, con mucho menos. Y ahí es donde entra en juego la innovación ya que es la fuerza para mantener las ciudades en movimiento hacia un futuro mejor. «Una smart city tiene como objetivo solucionar la problemática del ciudadano y de las empresas y hay que estar preparados», señalaba Julio César Díaz Cabrera, responsables de smart Grids y Algoritmia del Instituto Tecnológico de Energía (ITE).

Diagnósticos

Tal y como comentaba Jordi Azorín Poveda, Responsable de Hidraqua en Valencia y Castellón, la innovación es mucho más que algo tecnológico. «Nos obsesionamos con que la innovación es tecnológica y no es así. Poner agua en una jarra es innovar, es contribuir a la sostenibilidad. Nosotros entendemos la innovación en este sentido y la enfocamos al tema de la sostenibilidad, del cuidado del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático».

Todos los miembros de la mesa apoyaron el concepto y señalaron la necesidad de crear una hoja de ruta con objetivos claros y poner en marcha las acciones pertinentes para cumplir con ello. «Entendemos que debe haber una hoja de ruta que diga lo que es innovación y cuál es el objetivo. Esta cuarta revolución industrial creará otro tipo de empleo y el reto es implementar esa hoja de ruta para estar preparados» argumentaba el Alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo.

En la misma línea se expresaba Andrés García Reche, Vicepresidente AVI, que apuntaba el hecho de que en «España no se hacen diagnósticos correctos sobre esta problemática. La ciudad es un laboratorio de innovación, la urbe tiene una serie de necesidades que cubrir y cierto es que una buena estrategia municipal podría desarrollar acciones que también imputaran en el tejido productivo. Esto es lo que se intenta hacer desde AVI».

«La movilidad va a cambiar las ciudades y su gestión»

Sobre la mesa de trabajo también surgió la reflexión sobre la necesidad de que la innovación entre a formar parte de la agenda política a nivel nacional. Es algo que las empresas, las administraciones locales, universidades, institutos tecnológicos, etc. tienen claro pero que no aparece en la agenda pública.

«Reformar modelo productivo, es necesario y nadie habla de ello. No está en la agenda política en general. Dentro de no mucho tiempo van a faltar ingenieros informáticos, industriales… por lo que hay que comenzar a tomar cartas en el asunto», señalaba el Vicepresidente AVI quien también indicaba la necesidad de prever lo que va a ocurrir y poner soluciones ya que España no tiene estrategia y por ello se va a sufrir mucho.

Desde AVI ponía el ejemplo de que todo el mundo sabe que en unos años «el futuro son los coches eléctricos. Sin embargo, todavía no se ha preparado el sistema de puntos de carga. La movilidad va a cambiar en las ciudades, las casas van a evolucionar y se gestionarán de forma diferente, por ejemplo el tema de residuos. Pero, según apuntaba Andrés García, no se ha previsto ni anticipado nada y cuando llegue va a ver un problema serio».

Ventaja competitiva

Tener esa previsión, tal y como se comentaba en la mesa de trabajo, hace que tanto el país como las empresas ganen en competitividad.

«La única manera de mantener la ventaja competitiva es innovar. Es algo que se debe interiorizar tanto las empresas como la administración pública» explicaba Fernando Zárraga, Gerente de la fundación Parc Científic de la Universitat de Valencia, que explicaba que desde «el Parque Tecnológico queremos generar que las ideas se transformen en la empresa, en rendimiento económico. Sabemos que el primer pilar la universidad pero luego viene la empresa, las personas cualificadas. La inversión es clave para conseguirlo».

Concienciación social

Las empresas deben invertir en innovación con el fin mantener la competitividad pero también tienen la labor de dar a conocer el trabajo que están realizando pues en muchos casos no llega a la ciudadanía.

Carolina Belda, Gerente Aigües de Paterna, comentaba que el trabajo innovador que se hace desde Aigües de Paterna no se ve a simple vista pero si que logra que la empresas se anticipe a ciertos problemas como por ejemplo la obstrucción de las alcantarillas. «Entre otros, hemos desarrollado un sistema que nos indica dónde limpiar, cuándo hacerlo y esto ayuda a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos».

«Los conocimientos de los científicos debe rentabilizarse en las empresas»

Esta línea de innovar en aquellos aspectos que necesita la ciudadanía es la que sigue Hidraqua quien se enfoca en la sostenibilidad y es consciente de que para crecer hay que innovar.

Según comentaba el responsable de Hidraqua en Valencia y Castellón el mayor logro de la innovación es poder replicarla en otras partes del mundo y que otros se interesen por ella. «Por ejemplo, hemos desarrollado un sistema para reutilizar el agua de la depuradora de Camp de Turia para la prevención de incendios y proteger así también la franja donde están las zonas urbanas. El mayor logro es que se interesen por ello y poder implementarlo en otros lugares».

Necesaria para crear riqueza

En las conclusiones de la mesa de trabajo, los ocho expertos presentes estuvieron de acuerdo que invertir en innovación es absolutamente necesario para crear riqueza ya que la innovación hace crecer exponencialmente a las empresas.

Según entienden ellos, las empresas son pequeñas porque no innovan y las grandes empresas tractoras son las que deben empujar a aquellas empresas que se arriesgan logrando aumentar su producción.

En cuanto a la capacidad de los científicos españoles todos afirmaron que hay que tender puentes entre ellos y las empresas para que ese conocimiento comience a dar rendimiento económico. Hay que crear un escenario común para rentabilizar esa innovación e investigación y que el talento se quede en casa y no viaje a otros países.

Gerente Aigües de Paterna Carolina Belda

«Seguiremos innovando para luchar contra el cambio climático»

«Debemos trabajar en la resilencia de las ciudades, estar preparados»

Alcalde de Paterna Juan Antonio Sagredo

«Aprovecharemos los datos que tenemos y a los científicos para competir»

«Paterna es un enclave estratégico industrial y referente innovador»

Responsable de Smart Grids y Algoritmia de ITENE Julio César Díaz

«La movilidad no es la única solución, es necesario innovar»

«Solucionar los problemas de los ciudadanos, objetivo de smart city»

Secretario general de UGT-PV Ismael Sáez

«Los políticos deben entender su labor como si gestionaran una empresa»

«Sólo así se pordrá competir con otros países y empresas»

Gerente Fundación Parc Científic de la Univesitat de València Fernando Zárraga

«La única manera de tener ventaja competitiva es innovar»

«Hay que cambiar el modelo para generar valor añadido»

Coordinador de Promoción Socio Económica del Ayto. de Paterna J. M. Martínez

«Se debe innovar en administración y en las relaciones público-privadas»

«Tenemos que ir poco a poco con un buen diagnóstico de las necesidades»

Responsable de Hidraqua en Valencia y Castellón Jordi Azorín

«Hay un futuro esperanzador, debemos invertir en innovación»

«Debemos saber qué necesita el usuario y solucionarlo, no al revés»

Vicepresidente de AVI Andrés García Reche

«Es necesario que los científicos estén en las empresas»

«Si esto llega a la agenda política volveremos a ser un referente»